Olieprijs daalt

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is dinsdag gedaald, nadat handelaren de laatste Amerikaanse economische cijfers verwerkten in hun inschatting van de balans tussen vraag en aanbod. Een maartfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 1,8 procent lager op 80,13 dollar per vat op de New York Mercantile Exchange. "De prijzen van ruwe olie tuimelden omlaag na een gestage dosis slecht nieuws over de economie: zowel de productie- als de dienstensector bleven krimpen en veel bedrijfsresultaten waren in mineur", zei Edward Moya van Oanda. "De meeste koppen steunden niet het idee dat de vooruitzichten aan het verbeteren zijn." De economische activiteit kromp in januari minder hard, gezien de stijging van de inkoopmanagersindexen voor dienstensector en industrie, maar bleef desondanks bijzonder zwak, volgens econoom Chris Williamson van S&P. De samengestelde inkoopmanagersindex ging van 45,0 naar 46,6. Een cijfer van 50 wijst op nulgroei. Bron: ABM Financial News

