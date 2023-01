Worldline rondt overname belang in Online Payment Platform af Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Worldline heeft de overname van een belang van 40 procent in Online Payment Platform afgerond. Dit maakte de Franse betaalspecialist donderdagochtend bekend. De transactie werd op 29 september 2022 aangekondigd. OPP, opgericht in 2011, is een Nederlandse online betaaldienstverlener met een specifieke betalingsoplossing voor marktplaatsen en platforms die zich vooral focust op het C2C-segment, ofwel consumenten die aan consumenten verkopen.



Met 60 medewerkers bedient het bedrijf, dat actief is in de hele Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk, meer dan 100 marktplaatsen en platforms. Transacties via marktplaatsen en platforms zijn een snelgroeiend deel van de Europese e-commercemarkt. Ze zijn momenteel goed voor ongeveer 33 procent van het totale Europese e-commercevolume, een percentage dat tegen 2025 kan oplopen tot meer dan 50 procent.



Voor Worldline betekent het belang van 40 procent in OPP een belangrijke stap voorwaarts in zijn groeiverhaal. Het helpt Wordline om zijn positie op de markt voor e-commerce te versterken, conform de bedrijfsstrategie. Bovendien profiteren beide partijen van synergie-effecten. Bron: ABM Financial News

