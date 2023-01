Beursblik: JPMorgan verhoogt koersdoel Inpost Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: InPost

(ABM FN-Dow Jones) JPMorgan heeft woensdag het koersdoel voor Inpost verhoogd van 11,60 naar 12,02 euro, met handhaving van het Overwogen advies. De Amerikaanse zakenbank paste de taxaties aan na een kwartaalupdate van Inpost op dinsdag. Analisten van de bank verhoogden hun omzettaxaties na de meevallende volumes in het vierde kwartaal. De verwachtingen voor de winstgevendheid op EBITDA-niveau voor 2022 bleven ongewijzigd. Een hogere EBITDA in Polen compenseerde volgens JPMorgan voor een EBITDA-daling bij Mondial Relay. Voor 2023 en 2024 verhoogde JPMorgan de EBITDA-taxaties met respectievelijk 2,7 en 2,4 procent. Zodoende kwam de bank ook tot het hogere koersdoel. Het aandeel Inpost sloot dinsdag 1,4 procent lager op 8,40 euro. Bron: ABM Financial News

