Dubbelcijferige inflatie in Nederland in 2022

(ABM FN-Dow Jones) De consumentenprijzen in Nederland zijn vorig jaar meer dan drie keer zo hard opgelopen dan een jaar eerder. Dit bleek dinsdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De inflatie in 2022 kwam uit op 10,0 procent tegen 2,7 procent in 2021.

De inflatie van 2022 is de hoogste na 1975. In dat jaar waren consumentenproducten gemiddeld 10,2 procent duurder dan een jaar eerder.

Energie

Met name de prijsontwikkeling van energie droeg bij aan de hoge inflatie in 2022. Energie was in 2022 gemiddeld 114 procent duurder dan in 2021. De bijdrage van energie aan de totale inflatie van 10,0 procent in 2022 was 4,6 procentpunt.

In 2022 waren motorbrandstoffen 18,1 procent duurder dan het jaar daarvoor, in 2021 was de prijsontwikkeling 16,8 procent. Een liter benzine kostte gemiddeld 1,82 euro in 2021, in 2022 was die prijs 2,07 euro. De prijs van een liter diesel was in 2021 gemiddeld 1,46 euro. In 2022 was dit 1,96 euro.

Voeding was 10,8 procent duurder dan een jaar eerder. In 2021 lagen de prijzen van voeding nog 0,2 procent lager. De prijsstijging van voedingsmiddelen werd vooral veroorzaakt door vlees, zuivel, brood en granen, en groente.

Europa

De prijsstijging van goederen en diensten in Nederland volgens de HICP was in 2022 gemiddeld 11,6 procent. In 2021 was de stijging van de HICP voor Nederland 2,8 procent. De prijsstijging in de eurozone nam volgens voorlopige cijfers toe van 2,6 procent in 2021 naar 8,4 procent in 2022.