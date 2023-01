Lagere opening AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs maakt zich dinsdag op voor winstnemingen na een voortvarende start van 2023 op maandag.

Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van ruim een half procent.

Maandag startte de AEX de handelsweek in een dunne handel nog met een flinke koerswinst van 1,8 procent op 701,16 punten. Daarmee werd het stevige verlies van vrijdag op de laatste handelsdag van 2022 weer goedgemaakt. Beleggers reageerden onder meer op een kleine rally op Wall Street vrijdagavond.

Maandag hielden de beurzen op Wall Street, Londen en vrijwel alle Aziatische beurzen de deuren nog gesloten. De beurzen op het Europese vasteland waren wel open en de breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 1,0 procent.

Ook het nieuwe jaar begint met een aanhoudende focus op centrale banken en inflatie, evenals signalen van hoe lang en diep een mogelijke recessie, die door een meerderheid van de banken wordt verwacht, zou kunnen zijn.

In dit verband kregen Europese beleggers maandag een duwtje in de rug met een in december minder sterke dan verwachte krimp van de industrie in de eurozone.

Deze cijfers staan haaks op de inkoopmanagersindices voor de industrie in China, waar momenteel een grote golf aan coronabesmettingen de economische groei frustreert.

Uit cijfers van S&P Global van vanochtend kwam een daling van industrie naar voren van 49,4 in november naar 49,0 in december. De officiële overheidscijfers lieten afgelopen weekend een daling van de inkoopmanagersindex voor de industrie zien van 48,0 naar 47,0. De index voor de dienstensector daalde volgens de Chinese overheid zelfs van 46,7 naar 41,6.

Een indexstand groter dan 50 wijst op groei, terwijl minder dan 50 krimp betekent.

De Aziatische beurzen laten vanochtend een verdeeld beeld zien, met onder meer verlies voor de Australische beurs van 1,3 procent, terwijl de Hongkong juist bijna twee procent in het groen noteert.

Vandaag worden de Britse en de Amerikaanse inkoopmanagersindices voor de industrie in december vrijgegeven. Ook staat er een Duits inflatiecijfer op de agenda.

Leveringen Tesla onder druk

In New York zullen vanmiddag de ogen gericht zijn op Tesla, die maandagavond met productiecijfers kwam. Vanwege een afgenomen vraag en productieverstoringen als gevolg van het coronavirus leverde de fabrikant van elektrische auto’s in 2022 minder voertuigen af dan aanvankelijk de bedoeling was. Daar had Tesla overigens ook al voor gewaarschuwd.

Tesla zei dat het vorig jaar ongeveer 1,31 miljoen voertuigen heeft afgeleverd, een stijging van circa 40 procent ten opzichte van 2021. Het bedrijf had evenwel meer dan 1,4 miljoen voertuigen moeten afleveren om zijn oorspronkelijke doelstelling te realiseren om de productie in 2022 met 50 procent of meer te verhogen,

Vooraf door FactSet geraadpleegde analisten rekenden op ongeveer 1,34 miljoen afgeleverde exemplaren. In het afgelopen kwartaal leverde Tesla 405.278 auto's af.

"Er zijn overduidelijk scheuren te zien in de vraag bij Tesla en de cijfers over het vierde kwartaal zijn niet positief", reageerden analisten van Wedbush.

Richting vrijdag zal op het macro-economische vlak alle aandacht verschuiven naar de vrijgave van het Amerikaanse banenrapport van december. In november bleek de arbeidsmarkt in de VS nog verrassend goed stand te houden, ondanks onder meer de hoge inflatie die de koopkracht van consumenten ondermijnd.

Bedrijfsnieuws

Dutch Green Business Group voorziet een explosieve stijging van de verwachte bruto verkoop van CO2-reductie credits in de komende tien jaar. In 2022 breidde het bedrijf zijn projectontwikkelingspijplijn uit tot 11,1 miljoen zogeheten Verified Emission Reduction-credits, waarbij elke VER-credit gelijkstaat aan één ton geverifieerde emissiereductie.

Slotstanden Wall Street van vrijdag

De S&P 500 index daalde vrijdag 0,3 procent tot 3.839,50 punten, de Dow Jones index verloor 0,2 procent op 33.147,25 punten en de Nasdaq sloot 0,1 procent lager op 10.466,48 punten.