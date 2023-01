Minder sterke krimp Nederlandse industrie Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Bekaert

(ABM FN-Dow Jones) De Nederlandse industrie is in december wat aangetrokken, maar krimpt nog steeds. Dat bleek maandag uit cijfers van S&P Global en NEVI. De inkoopmanagersindex voor de industrie, kwam in decemer uit op 46,0 tegen 48,6 in november. Een stand onder 50 punten wijst op krimp. De daling van de inkoopactiviteiten was groter dan een maand eerder, omdat de bedrijven hun voorraadniveaus aanpasten aan de zwakkere vraag en de stabilisering van de toeleveringsketens, aldus NEVI. De inkoopprijzen stegen daardoor ook in het laagste tempo in vijfentwintig maanden. Bron: ABM Financial News

