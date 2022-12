Daley Blind weg bij Ajax Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ANP

(ABM FN-Dow Jones) Ajax en Daley Blind nemen afscheid van elkaar. Dit meldde de Amsterdamse voetbalclub dinsdagmiddag. De lopende arbeidsovereenkomst is ontbonden. "We zijn de afgelopen dagen met Daley tot overeenstemming gekomen om het nog lopende contract te beëindigen. Ik hoop dat hij bij een andere club nog een mooi vervolg gaat geven aan de laatste fase van zijn succesvolle voetballoopbaan", zei algemeen directeur Edwin van der Sar dinsdag. In totaal speelde Blind 333 officiële wedstrijden voor Ajax, waarin hij dertien doelpunten maakte. Bron: ABM Financial News

