Degroof Petercam: Mithra stelt teleur met partner voor Donesta

Beeld: Mithra Pharmaceuticals

(ABM FN) Eindelijk heeft Mithra een deal gesloten voor Donesta, maar het is niet de deal waarop werd gehoopt. Dit schreven analisten van Degroof Petercam dinsdag. Zij wijzen erop dat met Gedeon Richter een deal is gesloten voor het vermarkten van Donesta in verschillende regio's, maar dat de belangrijke Amerikaanse markt hier geen deel van uitmaakt. "Hoewel we erkennen dat Gedeon Richter al kennis heeft van Estetrol, zijn we teleurgesteld door de keuze [van Mithra] voor een regionale partner", aldus Degroof. De bank had liever een samenwerking gezien met een wereldwijd opererende partner. Degroof had op een deal gerekend van in totaal 500 miljoen dollar met een vooruitbetaling van 150 miljoen euro. Mithra ontvangt van Gedeon Richter een vooruitbetaling van 55 miljoen euro en daar bovenop 15 miljoen euro aan mijlpaalbetalingen. Ook zal het royalties ontvangen over de verkopen. Die zullen iets boven de 10 procent uitkomen. Desondanks levert deze deal Mithra wel de nodige ademruimte op, aldus analist Laura Roba, die haar taxaties zal gaan herzien. Het wachten is nu of er nog een deal komt voor de VS. Bron: ABM Financial News

