AEX probeert te herstellen van ECB-kater

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat vrijdag naar verwachting een licht hogere opening tegemoet. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,3 procent.

Donderdag noteerde de AEX met een verlies van 3,2 procent op 707,60 punten nog diep in het rood, nadat de Europese Centrale Bank bij zijn renteverhoging met 50 basispunten aangaf dat er nog meer grote verhogingen nodig zijn om de inflatie terug te dringen, terwijl een tegenvallende krimp van de Amerikaanse detailhandelsverkopen ook nog eens de recessievrees in de VS aanwakkerde.

De ECB waarschuwde ook voor een mogelijke krimp van de economie van het eurogebied in het huidige en volgende kwartaal als gevolg van de energiecrisis, de verzwakkende mondiale economische bedrijvigheid en krappere financieringsvoorwaarden. Volgens de projecties van de centrale bank zal een recessie evenwel relatief kort en mild zijn.

Volgens econoom Carsten Brzeski van ING is dat een "relatief optimistische groeiverwachting". Voor de ECB neemt bovendien het risico toe dat de centrale bank de eurozone door de in het vooruitzicht gestelde renteverhogingen, en de afbouw van het obligatie-opkoopprogramma, verder in een recessie duwt, aldus de econoom.

Wall Street verspeelde woensdag al de winsten en sloot in het rood, nadat de Federal Reserve bij zijn rentebesluit eveneens de renteprojecties voor 2023 verhoogde. Donderdag kwam daar nog een scherpe daling bovenop door de aangewakkerde recessievrees.

Renteverhogingen, bedoeld om de inflatie te beteugelen, hebben als neveneffect dat zij zand in de motor van de economie strooien, en donderdag werden beleggers bovendien geconfronteerd met een daling van de voor de Amerikaanse economie zeer belangrijke detailhandelsverkopen, die in november op maandbasis een daling lieten zien van 0,6 procent, waar een krimp van 0,3 procent werd verwacht.

Beleggers die hoopten op mild gestemde centrale banken, ingegeven door dalende inflatiecijfers, en een eindejaarsrally in de historisch gezien vriendelijke laatste handelsweken van het jaar, kwamen bedrogen uit. Op Wall Street noteerde hoofdgraadmeter S&P 500 donderdagavond bij de slotzoemer 2,5 procent lager, terwijl techbeurs Nasdaq, extra gevoelig voor rentebewegingen, 3,2 procent prijs gaf.

De olieprijzen weerspiegelen al langer de recessievrees, waardoor de vraag naar olie onder druk kan komen te staan. De Amerikaanse olie-future koerste donderdagavond anderhalf procent lager naar 76 dollar per vat. Eerder dit jaar werd nog een piek rond de 130 dollar neergezet.

In Azië is vanochtend de beurs in Tokio de negatieve uitschieter met een verlies van bijna twee procent. De andere uitslagen blijven binnen de perken en Hongkong noteert zelfs enkele tienden van een procent in het groen.

De euro bleef gedurende de rentebesluiten van de ECB en de Fed de afgelopen dagen vrij stabiel liggen ten opzichte van de dollar op 1,0654. Eind september noteerde het muntpaar nog op 0,9540, waarbij sprake was van het laagste niveau voor de euro in circa 20 jaar.

Vandaag worden in de eurozone en de VS de samengestelde inkoopmanagersindices voor december vrijgegeven. Ook de definitieve inflatie in de eurozone in november staat op de rol.

Vandaag is het ook de zogeheten quadruple witching day. Op deze dag, die eens per kwartaal plaatsvindt, expireren alle opties tegelijk. Doorgaans leidt dit tot een verhoogde volatiliteit.

Bedrijfsnieuws

Wim Pelsma stapt in de tweede helft van 2023 op als CEO van Aalberts. Pelsma werkt al sinds 1999 bij Aalberts en werd in april 2012 CEO. Hij vindt de tijd gekomen om met pensioen te gaan. De zoektocht naar een vervanger is gestart en Pelsma zegt mee te werken aan een soepele overgang.

Aegon rondde zijn aandeleninkoopprogramma's af.

Euronext rondde de verkoop van obligatieplatform MTS Markets International af.

Ecowende, een joint venture van Shell en Eneco gaat het windpark Hollandse Kust (west) bouwen.

MotorK rondde de verkoop van zijn consumentendivisie DriveK aan GEDI Gruppo Editoriale en diens dochterbedrijf AutoXY af. De verkoop werd al op 18 oktober dit jaar aangekondigd

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 verloor donderdag 2,5 procent op 3.895,75 punten, de Dow Jones index daalde 2,3 procent op 33.202,22 punten en de Nasdaq sloot 3,2 procent lager bij een stand van 10.810,53 punten.