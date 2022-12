Update: Beursblik: Fed verhoogt renteprojecties

Fed-voorzitter Powell opent zijn persconferentie door te zeggen: "het herstellen van prijsstabiliteit zal waarschijnlijk enige tijd een restrictief beleid vereisen."



Powell: "De activiteit in de huizensector is aanzienlijk afgenomen, grotendeels als gevolg van hogere hypotheekrentes."



Powell zegt dat de mediane projectie voor de reële bbp-groei dit jaar en volgend jaar 0,5% bedraagt, "ruim onder de gemiddelde schatting van de normale groei op langere termijn".



Powell voorspelt een werkloosheidspercentage in de VS van 4,6% tegen het einde van 2023, een stijging ten opzichte van het huidige percentage van 3,7%.



Powell: "De tot nu toe ontvangen inflatiegegevens voor oktober en november laten een welkome verlaging van het maandelijkse tempo van prijsstijgingen zien, maar er zal aanzienlijk meer bewijs nodig zijn om vertrouwen te wekken dat de inflatie zich op een aanhoudend neerwaarts pad bevindt."



Powell: Fed verwacht eind 2023 een mediaan streefpercentage van Fed Funds van 5,1%, een stijging ten opzichte van het huidige nieuwe tariefbereik van 4,25%-4,5%. De centrale bank verwacht een Fed Funds-tarief van 4,1% eind 2024 en 3,1% eind 2025.



Powell zegt dat de focus van de Fed blijft "om de inflatie terug te brengen tot ons doel van 2,0% en om de inflatieverwachtingen voor de langere termijn goed verankerd te houden. Om de inflatie terug te dringen is waarschijnlijk een aanhoudende periode van groei onder de trend en enige versoepeling van de arbeidsmarktomstandigheden nodig."



Powell: "We blijven op koers tot de klus geklaard is. “Wij bij de Fed zullen er alles aan doen om ons doel van maximale werkgelegenheid en prijsstabiliteit te bereiken."