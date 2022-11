Licht hogere opening AEX voorzien

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat dinsdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de AEX index noteren ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,3 procent.

Maandag startte de AEX de handelsweek nog met een bescheiden verlies van 0,3 procent op een slotstand van 720,51 punten.

De markten werden maandag gedrukt door de onrust in China over het strenge coronabeleid, wat ook de grondstoffenmarkten lager zette. Door een recordaantal besmettingen raakt het zicht op een volledige heropening van de Chinese economie uit beeld, terwijl beleggers ook vrezen voor de reactie van de autoriteiten op de maatschappelijke onrust.

Volgens Chinese media zullen de Chinese autoriteiten vandaag een persconferentie houden over de bekritiseerde coronamaatregelen. Aziatische beleggers lijken vanochtend in ieder geval op een versoepeling van de maatregelen te anticiperen, met een winst voor de Hang Seng index in Hongkong van vier procent. Seoel wint een procent.

Volgens analist Andy Rothman van Matthews Asia hopen beleggers op realistische en pragmatische maatregelen van president Xi Jinping.

Vermogensbeheerder Natixis denkt evenwel dat de demonstraties een draai van het zero-covid-beleid juist bemoeilijkt. "De Chinese overheid is niet het type autoriteit dat wil dat mensen gaan protesteren. Ze doen misschien iets om de regels te versoepelen, maar er is ook het risico dat ze besluiten om de maatregelen nog verder aan te scherpen", aldus Natixis.

Swissquote Bank zei daarnaast dat volgens experts het coronavirus zich als een lopend vuurtje zou verspreiden met duizenden doden tot gevolg als China morgen weer open gaat of uit lockdown zou komen, omdat er onvoldoende immuniteit is en het zorgsysteem niet klaar is om de toestroom op te vangen.

"Dit betekent dat de Chinese heropening geen fluitje van een cent zal zijn; het lijkt erop dat de Chinese economie verder zal lijden, hetzij door eindeloze en zinloze lockdowns, hetzij door een ernstige gezondheidscrisis", aldus analisten van Swissquote Bank.

Op Wall Street was maandag sprake van een moeilijke sessie met een verlies voor hoofdgraadmeter S&P 500 van anderhalf procent. Marktanalisten wezen er ook onder meer op dat beleggers gas terug namen na de opmars van de afgelopen weken.

De Amerikaanse olie-future daalde maandag aanvankelijk naar het laagste niveau van 2022, rond 74 dollar per vat, maar wist daarna toch te herstellen met een stijging van 1,3 procent naar 77,24 dollar. In de Aziatische handel vanochtend stijgt de future met bijna twee procent verder.

Beleggers krijgen in de loop van ochtend Duitse inflatiecijfers te verwerken, terwijl ’s middags de aandacht zal worden verlegd naar onder meer de Amerikaanse huizenprijzenindex en het consumentenvertrouwen in de VS.

Bedrijfsnieuws

Shell Petroleum neemt voor 1,9 miljard euro het Deense Nature Energy Biogas over. Met de overname krijgt Shell de grootste producent van hernieuwbare energie in Europa in handen.

ASM International verwacht dat de impact van nieuwe Amerikaanse exportbeperkingen naar China minder negatief uitpakt dan eerder ingeschat en verhoogde daarom de outlook voor het vierde kwartaal. ASMI rekende eind oktober nog op een negatieve impact van 40 procent op de omzet in China, maar verwacht nu dat dit uitkomt op 15 tot 25 procent.

Fastned kondigde een nieuwe uitgifte van obligaties aan. Het betreft obligaties met een looptijd van 4,5 jaar en een coupon van 5 procent. De opbrengst van de uitgifte zal worden gebruikt voor de financiering van de verdere uitbreiding van het snellaadnetwerk van Fastned en voor algemene bedrijfsdoeleinden.

DGB meldde een nieuwe mijlpaal in de ontwikkeling van het Hongera Energy Efficient Cookstove Project in Kenia, waarmee een vooruitbetaling van 600.000 euro is gemoeid.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index daalde maandag 1,5 procent tot 3.963,96 punten, de Dow Jones index verloor 1,5 procent op 33.849,46 punten en de Nasdaq sloot 1,6 procent lager op 11.049,50 punten.