Meta krijgt weer boete in Ierland

Beeld: Facebook

(ABM FN) Een Ierse privacywaakhond heeft het Amerikaanse bedrijf Meta een boete gegeven van 265 miljoen euro voor het onvoldoende beveiligen van telefoonnummers en andere informatie van zijn gebruikers. De boete werd maandag bekendgemaakt door de Ierse commissie voor databeveiliging. De persoonsgegevens werden buitgemaakt door zogenaamde data-schrapers. In het voorjaar 2021 bleek dat een hacker de telefoonnummers en informatie van profielen van meer dan 530 miljoen Facebook-gebruikers had gepubliceerd. Volgens Meta was de data al jaren eerder buitgemaakt en was dit in 2019 ontdekt en zijn er vervolgens maatregelen genomen. De toezichthouder vindt echter dat Meta onvoldoende heeft gedaan en eist dat Meta veranderingen aanbrengt om herhaling te voorkomen. Het is de derde keer dat Ierland Meta en dochterbedrijven Whatsapp en Instagram een boete geeft in de afgelopen 15 maanden. De boetes lopen inmiddels op tot meer dan 900 miljoen dollar. Meta heeft het Europese hoofdkantoor in Ierland staan. Bron: ABM Financial News

