Brussel wil afhankelijkheid Londense clearing afbouwen - media

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) Banken en andere marktpartijen in de Europese Unie zullen aan de toezichthouder moeten aantonen dat zij niet te afhankelijk zijn van clearing houses in Londen voor hun derivatentransacties. Dit schrijft persbureau Reuters maandag, op basis van een conceptdocument van de Europese Unie. Vorige week schreef de Financial Times al dat Brussel een deel van de derivatenhandel uit Londen wil terughalen. Jaarlijks wordt via Londense clearinghuizen 115.000 miljard euro aan transacties in derivaten verwerkt. Brussel wil dat de EU minder afhankelijk wordt van Londen. Volgens Reuters heeft Londen een uitzonderingspositie gekregen tot eind juni 2025. Wat het vereiste minimum wordt dat Brussel gaat eisen, is nog onduidelijk. Begin december zal Brussel duidelijk maken in welke richting zij denkt. Bron: ABM Financial News

