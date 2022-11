Turkse centrale bank verlaagt rente opnieuw Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Turkse centrale bank heeft de beleidsrente opnieuw met 150 basispunten verlaagd, van 10,5 naar 9,0 procent, en heeft aangekondigd dat dit voorlopig de laatste van de renteverlagingen in deze cyclus is. Dat maakte de centrale bank donderdagmiddag bekend. "Rekening houdend met de toenemende risico's voor de mondiale vraag, beoordeelde het comité dat de huidige beleidsrente passend is en heeft besloten om de rentecyclus die in augustus begon te beëindigen." Een recessie wordt steeds meer als onvermijdelijke risicofactor gezien, stelde de centrale bank. De producenten- en consumentenprijzen blijven wereldwijd stijgen. "De effecten van de hoge mondiale inflatie op de inflatieverwachtingen en internationale financiële markten worden nauwlettend in de gaten gehouden“, stelde de centrale bank. Intussen steeg de reeds extreem hoge inflatie op jaarbasis in Turkije naar 85,5 procent in oktober. Vergeleken met een maand eerder stegen de prijzen met 3,5 procent. Ondanks deze hyperinflatie is de centrale bank al enige tijd de rente aan het verlagen. De Turkse bank streeft naar een inflatie van 5 procent op de middellange termijn, in het kader van zijn hoofddoelstelling van prijsstabiliteit. Daarmee wijkt de Turkse centrale bank aanzienlijk af van de ECB en de Federal Reserve, die een inflatie rond 2 procent nastreven. Bron: ABM Financial News

