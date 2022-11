Geen grote uitslagen bij Europese opening

Bericht delen via:

(ABM FN) De Europese beurzen gaan donderdag een weinig spannende opening tegemoet, in afwachting van onder meer een Europees inflatiecijfer.

IG voorziet een openingswinst van 8 punten voor de Duitse DAX, een vlakke opening voor de Franse CAC 40 en een daling van 22 punten voor de Britse FTSE 100.

De koersen stonden woensdag onder druk door oplopende geopolitieke zorgen na een raketinslag op Pools grondgebied. De raket, die twee mensen doodde, is hoogstwaarschijnlijk afkomstig van een Oekraïens luchtverdedigingssysteem en niet afgevuurd door de Russen. Dat zorgde voor wat opluchting.

Het sentiment werd verder onderuit gehaald door het nieuws dat een Israëlische olietanker in de Golf van Oman is geraakt door een drone, vermoedelijk van Iraanse makelij. De schade zou volgens de rederij beperkt zijn.

"Geopolitieke zorgen zijn natuurlijk nooit positief voor de markt", zei marktanalist Peter Cardillo van Spartan Capital Securities.

Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat de Britse producentenprijzen op jaarbasis in oktober met 19,2 procent zijn gestegen, terwijl de consumentenprijzen met 11,1 procent stegen.

Bedrijfsnieuws

Alstom zag in het afgelopen halfjaar de omzet en de resultaten stijgen. Het aandeel won 6,5 procent.

Het aandeel Prosus sloot in Amsterdam 0,9 procent hoger. Het Chinese techbedrijf Tencent, waarin Prosus een groot belang houdt, heeft voor het tweede kwartaal op rij de omzet zien terugvallen. Tegelijk liet Tencent weten het grootste deel van zijn belang in de maaltijdbezorger Meituan uit te keren als dividend.

In Parijs noteerde Thales 2,8 procent hoger, Totalenergies steeg 1,0 procent, terwijl Renault 3,9 procent lager noteerde.

In Frankfurt won Deutsche Boerse 2,9 procent, Daimler Truck steeg 1,1 procent en Allianz noteerde eveneens 1,1 procent hoger. Porsche Automobil verloor 5,5 procent, terwijl Mercedes-Benz 6,0 procent daalde.

In Amsterdam stonden de halfgeleideraandelen onder druk na een waarschuwing van Micron Technology. ASML en Besi daalden 3,6 en 4,3 procent en ASM International werd zelfs 4,6 procent goedkoper. "Het geeft nog maar eens aan dat het geheugensegment duidelijk in een downcycle zit", zei analist Marc Hesselink van ING tegen ABM Financial News. "Het helpt niet, maar dit is minder belangrijk voor ASML en ASMI. Besi heeft sowieso weinig exposure naar het geheugensegment."

Auto-aandelen hadden het ook lastig. Zo daalde Mercedes-Benz 6,0 procent en Porsche 5,5 procent. Het Franse Renault werd 3,7 procent goedkoper.

Euro STOXX 50 3.882,78 (-0,8%)

STOXX Europe 600 430,15 (-1,0%)

DAX 14.234,03 (-1,0%)

CAC 40 6.607,22 (-0,5%)

FTSE 100 7.351,19 (-0,3%)

SMI 10.936,62 (-0,8%)

AEX 709,11 (-1,0%)

BEL 20 3.613,08 (-1,5%)

FTSE MIB 24.531,27 (-0,7%)

IBEX 35 8.101,40 (-1,1%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures donderdag in de plus, na woensdag lager te zijn gesloten, na teleurstellende kwartaalcijfers van Target en geopolitieke zorgen na een raketinslag op Pools grondgebied.

De raket, die twee mensen doodde, is hoogstwaarschijnlijk afkomstig van een Oekraïens luchtverdedigingssysteem en niet afgevuurd door de Russen. Dat zorgde voor wat opluchting.

Het sentiment werd verder onderuit gehaald door het nieuws dat een Israëlische olietanker in de Golf van Oman is geraakt door een drone, vermoedelijk van Iraanse makelij. De schade zou volgens de rederij beperkt zijn.

Amerikaanse aandelen zijn zes van de voorgaande acht handelsdag gestegen, nadat het beter dan verwachte inflatierapport en meevallende producentenprijzen de hoop versterkten dat de inflatie een hoogtepunt heeft bereikt, waardoor de Federal Reserve kan overwegen om de rente minder agressief te verhogen.

"De 'tamme' Amerikaanse producentenprijzen ondersteunden de hoop dat de inflatiedruk afneemt en de obligatierente weer daalt", zei Peel Hunt.

Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de VS vorige week is gestegen met 2,7 procent. De marktindex steeg van 199,9 tot 205,2.

De verkopen in de Amerikaanse detailhandel zijn in oktober op maandbasis met 1,3 procent gestegen, terwijl op jaarbasis sprake was van een toename van 8,3 procent.

De Amerikaanse importprijzen zijn in oktober op maandbasis met 0,2 procent gedaald, terwijl de exportprijzen daalden met 0,3 procent. Op jaarbasis lagen de importprijzen in oktober 4,2 procent hoger en de exportprijzen 6,9 procent.

De industriële productie in de Verenigde Staten is in oktober onverwacht gedaald met 0,1 procent, terwijl de Amerikaanse bedrijfsvoorraden op maandbasis stegen met 0,4 procent.

Het vertrouwen onder Amerikaanse huizenbouwers is in november verder verslechterd. De index daalde van 38 tot 33.

De decemberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 1,5 procent, ofwel 1,33 dollar, lager op 85,59 dollar op de New York Mercantile Exchange, nadat uit de meest recente cijfers van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gedaald.

Op macro-economisch vlak staan donderdag in de VS een drietal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse steunaanvragen en woningbouwdata, gevolgd door de Philadelphia Fed index.

Bedrijfsnieuws

Target zag de winst halveren en stelde daarmee teleur. Het aandeel daalde ruim 13,0 procent. Het bedrijf zag de trends in de laatste weken van het afgelopen kwwrtaal "aanzienlijk" verzwakken, omdat klanten minder uitgeven door de hoge inflatie, stijgende rente en economische onzekerheid, volgens CEO Brian Cornell. In de outlook werd Target ook voorzichtiger.

Sectorgenoot Lowe's won circa 3,0 procent, nadat de winstverwachting werd verhoogd. De winst kelderde afgelopen kwartaal van 2 miljard naar 154 miljoen dollar, door hogere kosten en een afschrijving van ruim 2 miljard dollar op de Canadese activiteiten.

Diverse andere resultaten krijgen een zeer negatieve ontvangst.

Advance Auto Parts noteerde ongeveer 15,0 procent lager. De winst viel tegen en de winstverwachting voor het jaar werd verlaagd.

Lulu's Fashion Lounge verloor circa 7,8 procent. Ook dit bedrijf verlaagde de verwachtingen en wees op margedruk.

Carnival noteerde bijna 15,0 procent lager. Het bedrijf herfinanciert obligaties die in 2024 moeten worden afbetaald met een plaatsing van leningen met een looptijd tot 2027 ter waarde van 1 miljard dollar.

Estée Lauder neemt Tom Ford over voor zo'n 2,8 miljard dollar. Het aandeel Estée Lauder daalde bijna 2,0 procent.

Tot slot kondigde Micron Technology aan de productie van twee belangrijke chips met 20 procent te verlagen vanwege de verslechterde marktomstandigheden. Het aandeel daalde 7,2 procent.

S&P 500 index 3.958,79 (-0,8%)

Dow Jones index 33.555,83 (-0,1%)

Nasdaq Composite 11.183,66 (-1,5%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden donderdag in het rood.

Nikkei 225 27.936,62 (-0,3%)

Shanghai Composite 3.098,62 (-0,7%)

Hang Seng 17.883,53 (-2,0%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0378. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag bewoog het muntpaar nog op 1,0402 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,0405 op de borden.

USD/JPY Yen 139,40

EUR/USD Euro 1,0378

EUR/JPY Yen 144,66

MACRO-AGENDA:

00:50 Handelsbalans - Oktober (Jap)

06:30 Werkloosheid - Oktober (NL)

11:00 Inflatie - Oktober (eur)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Woningbouw en vergunningen - Oktober (VS)

14:30 Philadelphia Fed index - November (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

07:00 Siemens - Cijfers vierde kwartaal (Dld)

07:00 Thyssenkrupp - Cijfers vierde kwartaal (Dld)

13:00 Alibaba - Cijfers tweede kwartaal (Chi)

22:00 Applied Materials - Cijfers derde kwartaal (VS)

00:00 Macy's - Cijfers derde kwartaal (VS)