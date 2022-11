Olieprijs stijgt verder Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is vrijdag gestegen. Bij een settlement van 88,96 dollar werd een vat West Texas Intermediate bijna 3 procent duurder. Op weekbasis daalde de olieprijs zo'n 4 procent. De oliemarkten konden net als donderdag profiteren van een zwakkere dollar. Colin Cieszynski, hoofdmarktstrateeg bij SIA Wealth Management, wees verder op "het nieuws dat China mogelijk afstand begint te nemen van zijn 'zero-COVID'-beleid en een aantal beperkingen op reizen en andere activiteiten versoepelt." Tegenover deze versoepeling kondigde China wel nieuwe maatregelen af in Beijing, waar preptarken dichtgaan en studenten weer online les moeten volgen nu het aantal coronabesmettingen weer oploopt. In industriestad Guangzhou zitten nog altijd 5 miljoen mensen in lockdown. Volgens vermogensbeheerder Stephen Innes van SPI Asset Management blijft het sentiment op de oliemarkten kwetsbaar door de stijgende coronagevallen in China. Aangezien handelaren "hypergevoelig zijn voor lockdowns in China, 's werelds grootste olie-importeur, zou dit de oliemarkt tijdelijk in toom kunnen houden", aldus Innes. Waar de olieprijzen stijgen, daalt de Europese gasprijs. Het decembercontract daalde vrijdag 12,1 procent naar 99,74 euro. In augustus piekte de prijs nog op 350 euro voor een megawattuur. "Dit jaar hebben we onze gasvoorraden goed kunnen vullen", zei energie-econoom Hans van Cleef van ABN AMRO tegen ABM Financial News. Deels komt dit doordat Europa meer betaalde dan andere, meestal Aziatische, partijen, waardoor het LNG op de spotmarkt deze kant op kwam. Ook heeft China veel van haar flexibele contracten niet nodig, omdat de voorraden daar al vol zijn, en dus zijn deze doorverkocht aan Europa. Voor volgend jaar is Van Cleef voorzichtiger gestemd. Dan is de krapte wellicht groter, en redt Europa het volgens de analist vermoedelijk niet door enkel een hoge prijs te betalen. “Dit geldt overigens niet alleen voor de volgende winter, maar ook voor die daarna.” Bron: ABM Financial News

