BAM handhaaft outlook

(ABM FN-Dow Jones) Bouwbedrijf BAM heeft in de eerste negen maanden van dit jaar de omzet onder druk zien staan, maar de outlook voor heel het jaar werd gehandhaafd. Dit kwam donderdag naar voren uit de kwartaalcijfers van BAM.

In de afgelopen negen maanden kwam de omzet uit op 4,9 miljard euro, tegen 5,4 miljard in dezelfde periode een jaar eerder. ING mikte vooraf op een omzet van 4,8 miljard euro. De omzet steeg in Nederland, het VK en Ierland wel met 3 procent. Door desinvesteringen liep de totale omzet evenwel terug.

"In de divisie Nederland kenden de ontwikkeling en bouw van woningen een goede bijdrage en toont infra een gestage verbetering", aldus CEO Ruud Joosten in een toelichting. "In de divisie Verenigd Koninkrijk en Ierland bestaat goed momentum voor energie- en defensieprojecten en voor het spoorinfrastructuurnetwerk."

De aangepaste EBITDA bedroeg 281,3 miljoen euro, hetgeen wel meer was dan de 223,3 miljoen euro een jaar eerder. BAM profiteerde van een boekwinst van 52 miljoen euro uit de verkoop van de Duitse infratrak in september. De operationele prestaties werden in het derde kwartaal wel geremd door de inflatie en verstoringen in de aanvoerketen, zo stelde BAM. De bijbehorende marge bedroeg 5,7 procent tegen 4,2 procent een jaar eerder.

Voor de EBITDA mikte ING op een resultaat van 220,5 miljoen euro.

Aan het einde van het derde kwartaal was het orderboek voor 10 miljard euro gevuld tegen 13,5 miljard euro een jaar eerder. Circa 1,2 miljard euro aan orders vielen weg door de desinvestering van de Duitse infatrak.

De kaspositie blijft volgens de bouwer met 0,9 miljard euro "solide" en de kapitaalratio verbeterde tot meer dan 21 procent.

De bouwer liet zich niet uit over het oordeel van de Raad van State op woensdag dat de bouwvrijstelling voor het CO2-opslagproject Porthos niet voldoet aan het natuurbeschermingsrecht en daarom niet mag worden gebruikt.

Het oordeel heeft niet alleen verregaande gevolgen voor het Porthos-project, maar ook voor de plannen van het kabinet op het gebied van woningbouw, infrastructuur en energie.

Ook gaf de bouwer geen update over het lopende onderzoek van de fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst en het Openbaar Ministerie naar onregelmatigheden bij diverse, al afgeronde, projecten van BAM International. De FIOD en het OM deden afgelopen vrijdag 14 oktober een inval bij het kantoor van BAM in Gouda.

Outlook

BAM handhaafde de outlook voor heel het jaar, waarmee de bouwer nog steeds mikt op een aangepaste EBITDA-marge van minstens vier procent, exclusief de desinvestering van de infratak.

De bouwer verwacht over dit jaar ook een dividend voor te zullen stellen.