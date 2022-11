Jefferies: aangepaste Ebitda DSM conform verwachting Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) DSM heeft in het derde kwartaal van dit jaar een aangepaste EBITDA geboekt, die grofweg in lijn was met de consensus. Dit concludeerden analisten van Jefferies dinsdag. De aangepaste EBITDA kwam uit op 356 miljoen euro, grofweg gelijk aan de 359 miljoen euro die door de consensus werd verwacht, maar wel 3 procent hoger dan waarop Jefferies had gerekend. DSM verwacht voor dit jaar voor de voortgezette activiteiten een lage enkelcijferige groei van de aangepaste EBITDA, terwijl eerder nog werd gemikt op een hoge enkelcijferige stijging. "Dit impliceert een EBITDA van 320 miljoen euro in het vierde kwartaal", aldus de analisten, die opmerkten da de consensus nu nog mikt op 350 miljoen euro. "Dit heeft te maken met een focus in het vierde kwartaal op de voorraden en het werkkapitaal", aldus Jefferies. Jefferies verwacht vandaag een beperkte reactie van beleggers op de cijfers van DSM. Jefferies handhaafde het koopadvies op DSM met een koersdoel van 150,00 euro. Het aandeel sloot maandag op 119,30 euro. Bron: ABM Financial News

