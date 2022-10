Meevallende winstontwikkeling bij Shell Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Shell

(ABM FN-Dow Jones) Shell heeft in het derde kwartaal van 2022 meer winst geboekt dan een jaar eerder en kondigde aan het dividend steviger te willen verhogen en nog meer eigen aandelen te gaan inkopen. Dit bleek uit cijfers van de energiegigant op donderdag voorbeurs. CEO Ben van Beurden sprak van "robuuste resultaten", ondanks de enorm volatiele energiemarkt. Shell zag de aangepaste winst stijgen van 4,1 miljard naar krap 9,5 miljard dollar. Dat is meer dan de 9,0 miljard dollar waar analisten volgens Vara Research op rekenden. In het tweede kwartaal van dit jaar bedroeg de winst 11,5 miljard dollar. Bij Integrated Gas bedroeg de winst afgelopen kwartaal 2,3 miljard dollar. Dat was 1,8 miljard dollar een jaar geleden in dezelfde periode. Analisten hadden gerekend op 3,7 miljard dollar. Bij de divisie Upstream steeg de winst van 1,7 miljard naar 5,9 miljard dollar. Dat is ruim meer dan de analistenverwachting van 4,2 miljard dollar. Chemicals & Products zou goed zijn voor een winst van 0,8 miljard dollar, van minder dan een half miljard dollar een jaar geleden. De winst van dit onderdeel kwam ook uit op de verwachte 0,8 miljard dollar. En de tak Renewables ging van een verlies van 171 miljoen dollar naar een winst van 383 miljoen dollar. Hier was gerekend op 113 miljoen dollar. Eerder deze maand waarschuwde Shell al voor teruglopende raffinagemarges. Volgens Shell liepen de marges terug van 28 dollar per vat in het tweede kwartaal naar 15 dollar per vat in het derde kwartaal. CEO Het is de laatste keer dat CEO Ben van Beurden de cijfers van Shell presenteert. Op 1 januari lost Wael Sawan Van Beurden af. Wel blijft Van Beurden tot eind juni aan als adviseur. Sawan is momenteel topman van de divisie Integrated gas, Renewables en Energy Solutions bij Shell. Kasstroom De operationele vrije kasstroom van Shell kwam in het derde kwartaal uit op 12,5 miljard dollar, tegenover een analistenverwachting van 14,0 miljard dollar. Dat was vorig jaar in hetzelfde kwartaal 16,0 miljard dollar. Dit jaar denkt Shell 23 tot 27 miljard dollar te investeren. Shell had eind september een nettoschuld van 48,3 miljard dollar. Aan het einde van maart was dit 48,5 miljard dollar. Aandeelhouders kunnen een kwartaaldividend tegemoet zien van 0,25 dollar per aandeel. Shell zei donderdag dat het van plan is het dividend voor het vierde kwartaal met 15 procent te verhogen. Bij de halfjaarcijfer bepaalde Shell dat het de dividenduitkering boven de 30 procent van de operationele kasstroom wil houden. Tevens kondigde Shell donderdag een nieuw aandeleninkoopprogramma aan van 4 miljard dollar. Dit programma zal nog voor de publicatie van de cijfers over het vierde kwartaal worden afgerond. Bron: ABM Financial News

