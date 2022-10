Video: aandeel Besi kan honderden procenten herstellen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het aandeel Besi zal heel sterk herstellen, mogelijk tot wel 400 procent. Dit zegt analist Jos Versteeg van InsingerGilissen voor de camera tegen ABM Financial News. Besi boekte een meevallende omzetdaling en een veel sterkere brutomarge en dat leverde een beter dan verwachte operationele winst op. Wel merkt Versteeg op dat de orderinstroom daalde naar het laagste niveau sinds het derde kwartaal van 2020. "Maar de orderportefeuille blijft met 241 miljoen euro hoger dan de niveaus in eerdere cycli", aldus de analist. En Besi slaagt erin hier altijd vlot op te reageren door de kosten flink te verlagen. En in een neergaande cyclus maakt Besi er werk van om plannen te maken en investeringen te doen die in de volgende cyclus de omzet moeten aanjagen, aldus Versteeg. Versteeg handhaaft zijn Aanbevolen advies met een koersdoel van 90,00 euro voor Besi. "Eigenlijk ben ik nog voorzichtig met een koersdoel van 90 euro", vindt de analist. De koers van Besi kan vanaf een top "makkelijk" 50 tot 60 procent dalen, "maar daarna zie je heel vaak een herstel van 200, 300, 400 procent." En dat gaat volgens de analist ditmaal vermoedelijk weer gebeuren. Klik hier voor: aandeel Besi kan honderden procenten herstellen Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.