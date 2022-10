Schlumberger verslaat verwachtingen

(ABM FN-Dow Jones) Schlumberger heeft in het derde kwartaal boven verwachting gepresteerd. Dit bleek vrijdag uit de resultaten van de Amerikaanse oliedienstverlener.

"De tweede helft van het jaar is goed begonnen […] Opnieuw hebben we een kwartaal met dubbelcijferige omzetgroei en marge-uitbreiding gerealiseerd, aangezien het groeitempo van onze internationale activiteiten aanzienlijk is toegenomen, als aanvulling op de toch al robuuste activiteiten in Noord-Amerika", aldus CEO Olivier Le Peuch.

Voor het vierde kwartaal rekent Schlumberger op een verdere omzetgroei en margeverbetering.

In de verslagperiode steeg de nettowinst van 550 miljoen naar 907 miljoen dollar, of 0,63 dollar per aandeel. De aangepaste winst was met 0,63 dollar ook beter dan de 0,55 dollar waar analisten geraadpleegd door FactSet op rekenden.

De omzet steeg met bijna 28 procent op jaarbasis naar 7,48 miljard dollar, waar de markt rekende op 7,11 miljard dollar.

Bij het onderdeel Well Construction verbeterde de omzet met 36 procent naar 3,08 miljard dollar, waar analisten 2,82 miljard dollar voorspelden. Ook bij Production Systems was de omzet boven verwachting.

De vrije kasstroom kwam met 1,1 miljard dollar in lijn uit met de verwachtingen.

Schlumberger noteert vrijdag in de voorbeurshandel een procent in de plus.