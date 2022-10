Beursblik: AkzoNobel rekent op zwak vierde kwartaal

(ABM FN-Dow Jones) De resultaten van AkzoNobel in het derde kwartaal waren in lijn met de verwachtingen, maar de outlook voor het vierde kwartaal is zwak. Dat stelde ING donderdag in een rapport.

De omzet in het derde kwartaal was 5 procent hoger dan verwacht maar het aangepaste operationele resultaat was 6 procent lager dan voorzien. Wanneer de last voor de hyperinflatie in Turkije van 17 miljoen niet meetelt, was het operationele resultaat iets hoger dan verwacht op 201 miljoen euro.

Het verwachte aangepaste operationele resultaat van minder dan 150 miljoen euro voor het vierde kwartaal suggereert dat analisten met hun volumetaxaties nog wel eens te optimistisch kunnen zijn.

AkzoNobel rekent op een autonome volume daling van 5 tot 10 procent en verwacht een prijsstijging van 9 tot 10 procent. De kosten zullen nog altijd met 210 tot 240 miljoen euro stijgen, na de stijging van 279 miljoen euro in het derde kwartaal, toen de prijzen met 13 procent stegen, wat een positief effect opleverde.

Dit betekent dat AkzoNobel nog geen positieve kentering ziet in de verhouding tussen prijs en kosten en uitgaat van een vrij neutrale impact van de kosteninflatie in het vierde kwartaal, aldus ING.

AkzoNobel schrapte de doelstelling voor het resultaat in 2023, "om te zien hoe iedereen de winter doorkomt", zei CEO Thierry Vanlancker donderdag in een toelichting aan analisten. Dit was geen verrassing voor de markt, aldus ING.

De markt vreest voor een afname van de vraag is daarom druk bezig om de dure voorraden terug te brengen, aldus de AkzoNobel CEO. Afgezien van terughoudendheid bij klanten in grote Chinese steden is dit volgens AkzoNobel de voornaamste oorzaak van de dalende volumes.

ING heeft een koopadvies met een koersdoel van 92,00 euro. Het aandeel AkzoNobel daalt donderdag met 2,6 procent naar 60,06 euro.