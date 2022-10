'ASML verbiedt medewerkers in VS dienstverlening aan China' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ASML

(ABM FN-Dow Jones) ASML verbiedt medewerkers in de Verenigde Staten klanten in China te bedienen, na nieuwe regelgeving van de regering Biden. Dat meldde persbureau Bloomberg op basis van een interne email van het bedrijf uit Veldhoven. ASML, dat de meest geavanceerde apparaten ter wereld maakt voor de productie van halfgeleiders, stelt dat medewerkers tot nader order geen diensten mogen verlenen, producten verzenden of ondersteuning mogen bieden aan alle klanten in China, totdat het bedrijf heeft beoordeeld welke producten door deze nieuwe regelgeving worden geraakt. De Amerikaanse regering verbood vorige week Chinese bedrijven om geavanceerde apparaten om chips te maken te kopen, of om Amerikaanse burgers in dienst te nemen zonder vergunning, om te voorkomen dat de communistische partij in China een grotere economische en militaire bedreiging wordt. De regels gelden ook voor niet-Amerikaanse bedrijven die in hun producten gebruik maken van een bepaalde hoeveelheid Amerikaanse technologie. ASML heeft DUV-machines aan Chinese klanten verkocht, maar heeft zijn meer geavanceerde EUV-machines nog niet aan China geleverd, meldde Bloomberg verder. Bron: ABM Financial News

