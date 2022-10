NSI verhoogt winstverwachtingen

(ABM FN-Dow Jones) NSI verwacht dit jaar meer winst te maken dan aanvankelijk gedacht. Dit bleek donderdag uit een kwartaalupdate van het vastgoedfonds.

NSI boekte in de eerste negen maanden een EPRA-winst van 1,59 euro. Het vastgoedfonds zag hierdoor ruimte om de EPRA-outlook voor dit jaar te verhogen tot 2,10 tot 2,15 euro per aandeel. Eerder werd gemikt op een winst per aandeel van 2,05 tot 2,10 euro.

"Het derde kwartaal is meestal een rustige periode, maar dit keer niet", aldus CEO Bernd Stahli, wijzend op een verdere stijging van de inflatie en de plannen om in Nederland de FBI-status voor vastgoedfondsen per 2024 te schrappen. "We zitten in een sterke positie om de storm te doorstaan, maar dat er een storm is lijkt me wel duidelijk."

Door het afschaffen van de FBI-status wordt NSI belast als een regulier bedrijf, namelijk met 25,8 procent vermogensbelasting. "We denken dat we de enkele maatregelen kunnen treffen om het effectieve belastingtarief terug te brengen tot 10 of 12 procent."

De topman noemde het verliezen van de status van fiscale beleggingsinstelling niet alleen maar negatief. "Het opent kansen voor NSI. We kunnen bijvoorbeeld ontwikkelingsprojecten verkopen of gemakkelijke joint ventures opzetten."

NSI boekte in de eerste drie kwartalen een direct resultaat, bestaande uit de huuropbrengsten, verminderd met de exploitatiekosten, beheerskosten, algemene kosten en financieringskosten, van 31,4 miljoen euro. Dat is iets minder dan vorig jaar, toen het vastgoedfonds een direct resultaat rapporteerde van 34,7 miljoen euro.

De huurinkomsten daalden met 6,5 procent van 47,2 naar 44,1 miljoen euro. Het bedrijf wees zelf op de vergelijkbare bruto huurinkomsten, die juist stegen met 5,3 procent. Netto en op vergelijkbare basis stegen de inkomsten zelfs met 8,6 procent.

Het indirecte resultaat, inclusief de fluctuerende herwaarderingen van het vastgoed, kwam uit op 8,7 miljoen euro positief, tegenover 11,7 miljoen euro in het jaar ervoor.

Dat bracht het totale resultaat op 40,1 miljoen euro, tegen 46,3 miljoen euro een jaar eerder.

De leegstand steeg van 5,9 eind december 2021 naar 6,9 procent aan het einde van het derde kwartaal.