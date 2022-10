Uitgelicht: week in beeld Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Analist Corné van Zeijl trapte de afgelopen week af met de publicatie van de maandenquête. De beursexperts hebben na maanden van pessimisme de roze bril uit de kast gehaald, zei hij. "Voor oktober denkt 47 procent dat de beurs gaat stijgen", aldus Van Zeijl. "En 36 procent gaat ervan uit dat de beurs naar beneden gaat." Dat betekent dat 16 procent op een neutrale beurs rekent. Beursexperts hebben vertrouwen in ING, ASML, Just Eat Takeaway en DSM. Bij de floppers staat Philips bovenaan. Verder staan ArcelorMittal, Heineken en Prosus op de lijst met te mijden aandelen. Klik hier voor: beursexperts halen roze bril uit de kast De recessierisico's zijn door het agressieve verkrappingsbeleid van de Federal Reserve toegenomen, hoewel de Amerikaanse beurzen al veel slecht nieuws hebben ingeprijsd, zei beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van JPMorgan Asset Management maandag voor de camera van ABM Financial News. "Hoewel de economische situatie verder kan verslechteren, hebben de aandelenmarkten de neiging om vooruit te lopen op de reële economie. Met uitzondering van de wereldwijde financiële crisis, het uiteenspatten van de internetzeepbel en de diepe recessie in het midden van de jaren '70, leiden 'normale' bearmarkten in een recessieklimaat doorgaans tot een daling van Amerikaanse aandelen met 20 tot 35 procent", aldus Juvyns. Aangezien de S&P 500 nu ongeveer 23 procent is gedaald, lijkt het erop dat een gematigde recessie al grotendeels is ingeprijsd. "De risico-beloningsverhouding voor aandelen begint daardoor te verbeteren." Klik hier voor: Amerikaanse aandelen prijzen al behoorlijk wat slecht nieuws in Volgens vermogensbeheerder André van Eerden van Aberfeld International is de bear market nog niet voorbij. "Ik ga echt uit van een verdere daling van de aandelen van 5 tot 10 procent", zei de vermogensbeheerder. Het heeft volgens Van Eerden inmiddels zin, aangezien de waarderingen van aandelen inmiddels duidelijk lager zijn, om nu goed te kijken met welke waarde-aandelen de portefeuille gevuld kan worden. "Er zijn voldoende aandelen die aantrekkelijke waarderingen beginnen te krijgen", aldus Van Eerder. Hij noemt onder andere ASR, Ahold en Unilever. Klik hier voor: bear market nog niet voorbij Beleggingsspecialist Justin Blekemolen van LYNX blikte al vooruit op het cijferseizoen. Beleggers moeten het komende cijferseizoen goed letten op opmerkingen over de voorraden en alert zijn op mogelijke outlookverlagingen. De verwachtingen over het aanstaande cijferseizoen zijn volgens Blekemolen inmiddels al behoorlijk getemperd. De beleggingsspecialist vreest dat de winsten van bedrijven verder onder druk komen te staan. Klik hier voor: bedrijfswinsten verder onder druk Bron: ABM Financial News

