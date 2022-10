Constellation doet meer wijnen van de hand Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Constellation Brands verkoopt een deel van zijn wijnactiviteiten aan The Wine Group om zich meer te kunnen toeleggen op het duurdere segment. Dat maakte het Amerikaanse bedrijf donderdag bekend. De overeenkomst voor de desinvestering van de wijnmerken Cooper & Thief, Crafters Union, The Dreaming Tree, Monkey Bay, 7 Moons en Charles Smith Wines zal naar verwachting donderdag worden getekend. Vorig jaar deed Constellation al de meeste van zijn populaire en mainstream wijnen en sterke dranken van de hand en het bedrijf richt zich nu op het premiumsegment en verfijnde wijnen en ambachtelijke sterke dranken. "Een cruciale aanjager voor ons succes is onze niet aflatende focus op consumentenvoorkeuren geweest, waaronder de trend naar meer premium-merken, en wendbaar te blijven om vooruit te blijven lopen op de marktdynamiek", zei Robert Hanson, die de wijnen en sterke dranken bij Constellation onder zijn hoede heeft. Bron: ABM Financial News

