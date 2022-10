Europese beurzen lager rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden donderdag licht lager in afwachting van nieuwe impulsen waarbij het eerstvolgende richtpunt de banendata uit de Verenigde Staten lijken te zijn

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde donderdag rond het middaguur vlak op 398,40 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 0,2 procent naar 12.491,20 punten. De Franse CAC 40 noteerde een min van 0,1 procent met een stand van 5.978,43 punten. De Britse FTSE daalde donderdag 0,3 procent naar 7.034,67 punten.

Volgens investment manager Simon Wiersma van ING is de kans afgenomen dat de Amerikaanse centrale bank snel minder hard op de rem zal trappen, wijzend op cijfers over de Amerikaanse dienstensector. De cijfers liepen slechts licht terug vorige maand en wijzen volgens de expert van ING op een "sterk economisch momentum" in de VS. Ook het banencijfer van ADP liet volgens hem zien dat de arbeidsmarkt krap blijft. "De Fed zal op basis van deze cijfers de beleidsrente volgende maand naar verwachting gewoon met 75 basispunten verhogen om een loonprijsspiraal te voorkomen", aldus Wiersma.

Wiersma verwacht dat de financiële markten de komende tijd beweeglijk blijven, door de onzekerheid over de groei, inflatie, het beleid van de centrale banken en de bedrijfswinsten.

De industriële orders van Duitsland vielen op maandbasis sterker terug dan verwacht. De afname kwam uit op 2,4 procent, terwijl vooraf de verwachting duidde op een daling met 0,5 procent.

De detailhandelsverkopen in de eurozone daalden in augustus met 0,3 procent iets minder dan de verwachte 0,4 procent. In juli namen de verkopen met 0,4 procent af.

Er dient zich donderdag een flinke reeks sprekers met enige monetaire zeggenschap aan en dat zijn de voorzitter van de Federal Reserve van Cleveland Loretta Mester, de Amerikaanse minister van financiën Janet Yellen, de voorzitter van de centrale bank van Canada Tiff Macklem, Fed-bestuurder Lisa Cook, Fed-bestuurder Christopher Waller, de Britse minister van financiën Kwasi Kwarteng en de voorzitter van de Fed van New York John Williams.

Olie werd donderdag iets goedkoper. Een november-future West Texas Intermediate noteerde 0,1 procent in het groen op 88,10 dollar, terwijl voor een december-future Brent 93,69 dollar werd betaald, een stijging van 0,2 procent. Oliekartel OPEC en diens bondgenoten besloten woensdag de olieproductie met 2 miljoen vaten per dag te gaan verlagen.

De euro/dollar noteerde op 0,9890. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 0,9910 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dag stond er een stand van 0,9889 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Shell verwacht in aanloop naar de cijfers over het derde kwartaal dat de raffinagemarges flink zijn teruggelopen. De koers van het aandeel Shell noteerde 4,1 procent lager.

De koers van het aandeel van ArcelorMittal noteerde 2,9 procent lager, nadat UBS het aandeel van de kooplijst haalde en het koersdoel verlaagde naar 23,00 euro.

Zowel in Parijs als in Frankfurt oogde het beeld bij de hoofdgraadmeters zonder al te grote uitschieters redelijk verdeeld, met een licht voordeel voor de groene zijde van het spectrum. In Parijs won het aandeel Unibail 1,9 procent in koers en in Frankfurt van het aandeel Zalando 4,3 procent.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan donderdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,5 procent in het rood.

De toonaangevende S&P 500 index daalde woensdag 0,2 procent tot 3.783,34 punten, de Dow Jones index verloor 0,1 procent op 30.273,87 punten en de Nasdaq sloot 0,3 procent lager op 11.148,64 punten.