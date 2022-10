Bayer boekt weer juridisch succes Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Bayer heeft in de resterende rechtszaken rond bestrijdingsmiddel Roundup succes weten te boeken. Dit bleek uit een uitspraak van de jury van de rechtbank in St. Louis eind september. Daarmee boekte Bayer de vijfde overwinning op rij in een enorme reeks aanklachten over Roundup, dat kanker zou veroorzaken. Bayer heeft deze beschuldiging altijd weersproken. Rechtszaken over Roundup achtervolgen Bayer sinds het bedrijf het product in handen kreeg na de acquisitie van Monsanto in 2018 voor 63 miljard dollar en heeft hierin ook de nodige nederlagen moeten incasseren. Volgens Bayer zijn nu 108.000 van de in totaal 141.000 claims opgelost. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.