Europese beurzen flink lager gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn vrijdag stevig lager gesloten

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index daalde 2,3 procent tot 390,40 punten, de Duitse DAX presenteerde een verlies van 2,0 procent op 12.284,19 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een min van 2,3 procent op 5.783,41 punten. De Britse FTSE 100 sloot 2,0 procent lager op 7.018,60 punten.

De verliezen vrijdag zijn het gevolg van de vrees voor een wereldwijde recessie.

"Een week die werd gedomineerd door meer agressieve monetaire verkrapping, heeft ervoor gezorgd dat de aandelenmarkten verder zijn gedaald", zei marktanalist Richard Hunter van Interactive Investor, wijzend op de verslechterde economische vooruitzichten.

Op macro-economisch vlak werd bekend dat de dienstensector en de industrie in de eurozone in september harder zijn gekrompen. De inkoopmanagersindex voor de dienstensector daalde van 49,8 naar 48,9, terwijl de index voor de industrie daalde van 49,6 naar 48,5. De samengestelde index daalde zo van 48,9 naar 48,2.

Terwijl de krimp in Duitsland toenam, compenseerde de groei van de dienstensector voor de krimp in de industrie in Frankrijk. De Britse dienstensector is in september gekrompen, terwijl deze een maand eerder nog groeide, maar in de industrie nam de krimp deze maand iets af.

"Een recessie in de eurozone is nu echt ophanden", waarschuwde hoofdeconoom Chris Williamson van S&P Global Market Intelligence.

De euro/dollar noteerde op 0,9728. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 0,9835 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 0,9836 op de borden.

Olie werd vrijdag 5,6 procent goedkoper.

Bedrijfsnieuws

Easyjet verwacht dat de vakantievluchten in het boekjaar 2022 een winst voor belastingen zullen opleveren van meer dan 35 miljoen Britse pond en stelde dat het op schema ligt om een winst van 100 miljoen te boeken op de middellange termijn. Het aandeel daalde 4,9 procent.

Op de beursborden van Parijs noteerde slechts één aandeel in het groen. Dassault won 0,4 procent. Renault was met een verlies van 7,1 procent de sterkste daler.

In Frankfurt won Symrise 2,5 procent. Sartorius was met een winst van 1,1 procent de enige andere stijger onder de hoofdaandelen, terwijl Continental 9,7 procent verloor. Volkswagen daalde circa 5 procent.

Het aandeel Shell daalde in Amsterdam 7,1 procent, BP leverde in Londen 5,5 procent in. Het aandeel TotalEnergies verloor in Parijs 4,9 procent.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 1,7 procent lager op 3.694,34 punten. De Dow Jones index daalde 1,5 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 1,7 procent in het rood.