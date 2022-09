AEX in het rood aan vooravond rentebesluit Fed Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag met verlies gesloten. De AEX daalde 0,6 procent naar 661,61 punten. Het was een relatief rustige handelsdag. In Duitsland bleken de producentenprijzen nog harder gestegen en over de Amerikaanse huizenmarkt was er gemengd nieuws. De markt schrok nog wel op toen de Zweedse centrale bank de rente met 100 basispunten verhoogde. Woensdagavond volgt het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve en vermoedelijk houdt die het bij een verhoging met 75 basispunten. Toch houdt bijna een vijfde van de markt rekening met ook een verhoging van 100 punten. Beleggers hebben volgens investment manager Simon Wiersma van ING een verhoging van de beleidsrente met 75 basispunten "meer dan" ingeprijsd. "Dat zou een meevaller betekenen als de Fed de rente morgen met 75 basispunten verhoogt. Op een renteverhoging van 100 basispunten zou wel eens negatief kunnen worden gereageerd", waarschuwde de expert van ING. De rente liep vandaag in ieder geval op. De Amerikaanse tienjaarsrente noteert op 3,582 procent en de tweejarige rente staat op 3,971 procent, een niveau dat 15 jaar niet meer is aangetikt. Dankzij de oplopende rente profiteerde financiële waarden, maar had vastgoed het traditioneel moeilijk. De euro/dollar handelde op 0,9984 en olie werd circa 1,5 procent goedkoper. Op Prinsjesdag kwam het Nederlandse kabinet met een steunpakket voor huishoudens. Een prijsplafond moet ervoor zorgen dat de meeste Nederlanders niet te veel kwijt zijn aan hun energierekening. De Dutch TTF Gas future, de benchmark voor de Europese gasprijs, liep dinsdag iets op na dagen van daling. Stijgers en dalers In de AEX won slechts een handjevol aandelen. Koploper was Prosus met 0,7 procent. Unilever en ING stegen 0,4 en 0,2 procent. Shell leed een fractioneel verlies. Adyen en ArcelorMittal verloren circa 2,5 procent. Adyen leed volgens handelaar Bert van der Pol van Today's Group onder een negatief analistenrapport van HSBC. KPN verloor 3,7 procent en Unibail daalde zelfs 4,3 procent. Ook elders in Europa deden financials het relatief goed dankzij de oplopende rente, terwijl vastgoed daardoor in de hoek zat waar de klappen vielen. In de AMX wonnen Air France-KLM en Galapagos 4,4 en 0,4 procent, maar CTP en WDP, beide investeerders in logistiek vastgoed, verloren 4,5 en 5,2 procent. Corbion en PostNL deden het ook slecht, met verliezen van 4,9 en 5,1 procent. Bij de smallcaps ging Majorel 7,3 procent hoger, nadat de fusie met Sitel is afgeketst. Vastned en Van Lanschot daalden 5,6 procent. Euronext leverde 5,5 procent in na een negatief rapport van Credit Suisse.? Wall Street Bij het sluiten van de Europese aandelenmarkten noteerde Wall Street verliezen van ongeveer een procent. Bron: ABM Financial News

