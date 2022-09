Valuta: renteverhoging ECB biedt euro slechts tijdelijke steun Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De renteverhoging van 75 basispunten door de Europese Centrale Bank afgelopen week zal slechts tijdelijke steun bieden aan de euro, volgens valutaspecialist Joost Derks van iBanFirst. Na de historische renteverhoging van de ECB steeg de euro/dollar "met een vertraagde reactie" vrijdag naar 1,01 dollar, zag Derks. Maar op dat niveau zal de koers vermoedelijk niet blijven. "We bevinden ons in een wereld waarin de dollar centraal staat (commodity’s worden nog steeds in dollars verhandeld). Ook wordt de dollar als veilige haven beschouwd in onzekere tijden", aldus Derks. Bovendien zet de Europese energiecrisis "een echte rem" op de wisselkoers van de euro. "Dit zal op zijn minst nog een tijdje aanhouden. Ik verwacht tegen het einde van het jaar dat de euro/dollar richting het niveau van 0,96 dollar kan bewegen", aldus Derks. Kijkend naar de komende rentevergadering van de ECB in oktober, wordt verwacht dat de centrale bank de rente dan met tenminste 50 basispunten zal verhogen, volgens de valutakenner.



"Er zijn verschillende redenen die de ECB ertoe aanzetten de verkrappingscyclus voort te zetten: de inflatieverwachtingen voor 2023 stijgen en de inflatie raakt steeds dieper verankerd en houdt niet meer alleen verband met energie", aldus Derks. Ondertussen "bagatelliseert" de ECB het risico van een recessie, vindt de valutaspecialist van iBanFirst. "Wij zien niet in hoe de ECB een recessie kan vermijden gezien de toenemende risico's in verband met de energiecrisis. Maar laten we eerlijk zijn, behalve de Bank of England voorspellen blijkbaar noch de Amerikaanse Federal Reserve noch de ECB ooit een recessie, ongeacht de economische data." Bron: ABM Financial News

