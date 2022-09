Weinig spektakel op Europese beurzen

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden donderdag zonder al te grote koersuitslagen, in afwachting van het Europese rentebesluit en het commentaar daarbij.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde donderdag rond het middaguur vlak op 412,50 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 0,2 procent naar 12.889,20 punten. De Franse CAC 40 noteerde een stijging van 0,4 procent met een stand van 6.128,73 punten. De Britse FTSE steeg donderdag 0,3 procent naar 7.260,09 punten.

"Beleggers wachten af", zo ziet investment manager Simon Wiersma van ING in aanloop naar het rentebesluit vanmiddag. Volgens Wiersma vraagt de markt zich af of de centrale bank de rentes met 50 of 75 basispunten gaat verhogen. "De markt schat de kans op een verhoging van 75 basispunten iets hoger in", aldus Wiersma. ING mikt zelf op een verhoging met 50 basispunten.

Verder staan vanmiddag in de Verenigde Staten de steunaanvragen en de olievoorraden gepland. Vanavond volgt het Amerikaanse consumentenkrediet over juli. De steunaanvragen worden ingeschat op 235.000 tegen 232.000 een week eerder.

Olie werd donderdag goedkoper. Een oktober-future West Texas Intermediate noteerde 0,5 procent in het rood op 81,56 dollar, terwijl voor een november-future Brent 87,53 dollar werd betaald, een daling van 0,5 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0001. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 0,9995 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0004 op de borden.



Bedrijfsnieuws

In Parijs noteerden iets meer dan de helft van de hoofdaandelen hoger in koers en in Frankfurt een minderheid van twaalf. Daar steeg de koers van het aandeel Deutsche Bank bijna 2 procent.



Sowieso deden financials het goed vandaag. In Parijs won de koers van het aandeel AXA 1,6 procent en in Amsterdam van het aandeel NN 1,0 procent, geholpen door een koersdoelverhoging door Credit Suisse. In Brussel behoorden de aandelenkoersen van KBC en Ageas ook tot de winnaars.

In Parijs stond de koers van het aandeel Atos stevig onder druk na een verkoopadvies van Goldman Sachs. Het aandeel levert bijna 15 procent in.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan donderdag naar verwachting een vlakke opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0, procent in het .

De toonaangevende S&P 500 index woensdag steeg 1,8 procent tot 3.979,91 punten, de Dow Jones index won 1,4 procent op 31.581,28 punten en de Nasdaq sloot 2,1 procent hoger op 11.791,90 punten.