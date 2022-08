Olieprijs stijgt verder

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is donderdag verder gestegen. Bij een settlement van 90,50 dollar werd een vat West Texas Intermediate bijna 3 procent duurder.

De olieprijs steeg daarmee voor de tweede dag op rij, nadat eerder deze week nog het laagste niveau sinds begin dit jaar werd bereikt. Woensdag werd WTI duurder nadat bekend werd dat de wekelijkse olie- en benzinevoorraden in de Verenigde Staten waren gedaald met in totaal bijna 12 miljoen vaten, terwijl de vraag naar brandstof toenam.

Het goede nieuws is dat, volgens de EIA, de vraag naar olie in de Verenigde Staten veel groter is dan de overheidsgegevens een paar weken geleden suggereerden, zei Phil Flynn van The Price Futures Group.

"Het slechte nieuws is dat als de vraag zo sterk is, het duidelijk is dat de VS voor grote uitdagingen komt te staan, omdat de aanvoer zo ver onder het normale niveau ligt", aldus de marktanalist.

"Ruwe olie breidde de winsten van gisteren uit, toen een grote daling van de voorraden de markt verraste", zag Peter Cardillo van Spartan Capital. "Echter, we blijven herhalen dat de olieprijzen naar verwachting zullen dalen omdat de technische factoren zwak blijven en vanwege het feit dat een nucleair akkoord tussen de VS en Iran nadert."

Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets wees ook op de zorgen over een krapper aanbod nu de Russische olie-embargo's in zicht komen. De Europese gasprijs steeg donderdag 7 procent en noteerde op een recordhoge 241 euro per megawattuur.