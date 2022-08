Beursblik: sterke resultaten Ebusco Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Ebusco heeft in de eerste helft van 2022 sterk gepresteerd. Dit stelde analist Tijs Hollestelle van ING donderdag. De omzet kwam 20 procent hoger uit dan de analist had verwacht. De aangepaste EBITDA leverde geen verrassing op, volgens Hollestelle. De analist wees ook op de brutomarge, die herstelde van 10,7 naar 16,2 procent. Hollestelle merkte wel op dat de marge vorig jaar erg laag was. Erg positief noemt Hollestelle dat Ebusco nu ook aan een tender in de VS meedoet. "In potentie een erg grote markt." "Al met al een erg solide eerste jaarhelft die bevestigt dat het bedrijf op schema ligt met zijn strategische doelstellingen." ING heeft een koopadvies op Ebusco met een koersdoel van 36,75 euro. Het aandeel daalt donderdag 2,7 procent naar 22,74 euro. Bron: ABM Financial News

