'Blootstelling ING aan Rusland blijft punt van aandacht'

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft in het tweede kwartaal geprofiteerd van hogere marktrentes, maar de blootstelling aan Rusland blijft een punt van aandacht. Dit stelden analisten in aanloop naar de kwartaalcijfers van de bank op donderdag. "Onzekerheden op korte termijn overschaduwen de langetermijndoelen van ING op het gebied van winstgevendheid en aandeelhoudersbeloningen", aldus analisten van RBC. Vooral de onzekerheid met betrekking tot de blootstelling van ING aan Rusland blijft. Volgens RBC was die blootstelling eind mei nog altijd 5 miljard euro. ING liet in juli zelf al weten dat de bank het Turkse dochterbedrijf dit jaar anders door de boeken moet laten lopen, nu de inflatie in het land formeel als hyperinflatie geldt. Dat is het geval, omdat de consumentenprijzen in drie jaar tijd meer dan verdubbeld zijn. Dit zal een negatieve bijstelling op de winst- en verliesrekening tot gevolg hebben, maar die verliespost telt niet mee voor het dividend, waarvoor ING een apart cijfer, de 'resilient net profit', gebruikt. Over de voorzieningen op de slechte leningen in Rusland en Oekraïne liet ING zich in juli niet uit. Sancties betekenen niet automatisch wanbetaling of een verliespost op de lening, stipte de bank wel aan. Het zou dus kunnen meevallen. ING zag de marktrentes aanzienlijk stijgen in het tweede kwartaal en dat zal geleidelijk tot betere marges leiden. Daar staat tegenover dat de negatieve spaarrentes, die nu zo'n 300 miljoen euro per jaar opleveren aan rentebaten, verdwijnen. Met de hogere rente zullen minder klanten hun hypotheken oversluiten, verwacht ING verder. Dit leverde de bank de afgelopen jaren extra inkomsten op aan zogeheten 'boeterentes', die dus deels gaan wegvallen. Bron: ABM Financial News

