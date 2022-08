Commerzbank boekt weer winst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Commerzbank AG

(ABM FN-Dow Jones) Commerzbank heeft in het tweede kwartaal van dit jaar meer inkomsten gerealiseerd en weer winst geboekt. Dit bleek woensdag uit de cijfers van de Duitse bank. De inkomsten stegen op jaarbasis van 1,9 naar 2,4 miljard euro, dankzij onder meer de hogere rente. De operationele kosten ontwikkelen zich volgens de bank goed, met een daling van de cost-income ratio van 94 naar 65 procent. De operationele winst explodeerde van 32 naar 746 miljoen euro. Netto kwam de winst op 470 miljoen euro uit. Een jaar geleden leed de bank nog een verlies van 527 miljoen euro. De CET1 ratio steeg tot 13,7 procent. Outlook De bank herhaalde de outlook voor dit jaar. Commerzbank verwacht een nettowinst van meer dan 1 miljard euro en wil ook dividend uitkeren. Aandeelhouders kunnen 30 tot 50 procent van de winst tegemoet zien. Bron: ABM Financial News

