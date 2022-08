Heineken lager in vlakke AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs bleef maandagochtend dicht bij huis. Rond de klok van elf uur koerste de AEX rond een niveau van 729,05.

Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets merkte op dat de Europese en Amerikaanse beurzen de maand juli positief afsloten. Er was zelfs sprake van de grootste maandwinst sinds november 2020. "Deze outperformance staat in schril contrast met een teruglopende economie", aldus de analist. "En de situatie wordt waarschijnlijk niet beter, vanwege zorgen over de hoge energieprijzen en de impact die ze hebben op de economische activiteiten in de winter."

Wat de koerswinsten heeft aangejaagd, daar zijn analisten niet helemaal over eens, zo merkten analisten van SEB op. "De optimisten focussen zich op de over het algemeen positieve bedrijfscijfers en de lagere rentes", aldus SEB. "Maar volgens de pessimisten zijn de recente koerswinsten vooral technisch van aard, wijzend op speculatieve shortposities die zijn teruggebracht."

Vanochtend bleek de industrie van de eurozone in juli licht te zijn gekrompen. De inkoopmanagersindex voor de industrie daalde van 52,1 in juni naar 49,8 in juli. Dat is de laagste stand in 25 maanden.

Econoom Chris Williamson van Markit wees erop dat de activiteiten in de industrie in snel tempo zijn teruggelopen en dat de risico's op een recessie toenemen. "Nieuwe orders vallen net zo snel terug als in de schuldencrisis in 2012, indien de lockdownmaanden tijden de pandemie buiten beschouwing worden gelaten", aldus Williamson. "En het ergste moet waarschijnlijk nog komen."

Vooral in Duitsland, Italië en Frankrijk loopt de productie in een "zorgwekkend tempo" terug. Alleen in Nederland was er nog sprake van groei, zo merkte de econoom op.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0256. De olieprijzen daalden met ruim twee procent.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen leverde Heineken 2,0 procent in na cijfers. De bierverkoop steeg in de eerste zes maanden van dit jaar en de outlook voor dit jaar werd gehandhaafd. De verwachtingen voor 2023 werden wel aangepast. Degroof Petercam zag dat Heineken de verwachtingen overtrof en verhoogde het koersdoel met 5 euro tot 105,00 euro bij handhaving van het Houden advies.

Just Eat Takeaway.com steeg met 1,1 procent en Besi met 1,2 procent.

In de AMX won Air France-KLM 5,3 procent en AMG 2,9 procent. Handelaar Bert van der Pol van Today's Group wees op koopadviezen van HSBC en ABN AMRO Oddo, volgend op de meevallende halfjaarcijfers van Air France-KLM.



CTP leverde juist 2,7 procent in en Inpost 3,1 procent.

Onder de kleinere aandelen schoot Vivoryon Therapeutics 19,9 procent omhoog na positieve studieresultaten.

Pharming steeg ook met 3,9 procent. Het biotechbedrijf krijgt een versnelde beoordeling in Europa voor leniolisib ter behandeling van een zeldzame aandoening aan het immuunsysteem APDS.

Heijmans verloor 5,0 procent. ING verlaagde na de halfjaarcijfers van de bouwer het koersdoel van 18,25 naar 14,20 euro. Het aandeel blijft wel op de kooplijst.