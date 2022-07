Omzetstijging AbbVie schiet net tekort Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) AbbVie heeft in tweede kwartaal van 2021 een stevige groei neergezet, wat omzet én winst betreft. Dit bleek vrijdag uit de kwartaalcijfers van het Amerikaanse farmabedrijf. De omzet van AbbVie kwam in het tweede kwartaal uit op 14,6 miljard dollar, 4,5 procent meer dan een jaar eerder. De verwachting van analisten vooraf lag op een omzet van 14,7 miljard dollar. De afdeling Immunologie, meteen ook de grootste van de groep, groeide qua omzet met 17,8 procent. Hematologie kromp daarentegen met 9,1 procent. Het operationeel resultaat daalde van 4,4 miljard dollar naar 3,3 miljard dollar. In het tweede kwartaal werd een aangepaste winst uit op per aandeel geboekt van 3,37 dollar tegen 3,03 dollar een jaar eerder. De analistenverwachting lag op 3,32 dollar. Outlook AbbVie verwacht voor 2022 nog altijd een aangepaste winst per aandeel van 13,78 tot 13,98 dollar met inbegrip van een negatief overname-effect van 0,23 dollar per aandeel. De analistenverwachting ligt nu op 13,89 dollar per aandeel. Het aandeel opent vrijdag naar verwachting 0,8 procent hoger. Bron: ABM Financial News

