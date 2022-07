Ajax haalt Brobbey weer binnenboord Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Ajax en RB Leipzig hebben overeenstemming bereikt over de directe overgang van Brian Brobbey naar Amsterdam. Dit maakte de Amsterdamse club vrijdagochtend bekend. Brobbey heeft een contract getekend dat per direct ingaat en een looptijd heeft van vijf seizoenen, tot en met 30 juni 2027. Ajax betaalt aan de Duitse club een transfersom van 16,35 miljoen euro, die middels variabelen nog kan oplopen tot 19,35 miljoen euro. ?In de winterstop van het afgelopen seizoen kwam Brobbey, die zijn jeugdopleiding in Amsterdam genoot, voor een half jaar op huurbasis terug uit Leipzig. In die periode kwam de spits 13 duels in actie voor Ajax 1, waarin hij tot 7 doelpunten kwam. Bron: ABM Financial News

