Turkse centrale bank houdt rente op 14 procent

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Turkse centrale bank heeft de beleidsrente gehandhaafd op 14 procent, hoewel de inflatie sterk blijft stijgen in Turkije, terwijl in andere landen het monetaire beleid om die reden wordt verkrapt. De sterke daling van de koers van de lira, duurder aardgas en duurdere elektriciteit, en de schok op de grondstoffenmarkten door de oorlog in Oekraïne, hebben de inflatie in Turkije naar het hoogste niveau in decennia gebracht. De inflatie in Turkije was in juni 78,6 procent, tegen 73,5 procent in mei. De monetaire beleidsrente in Turkije staat sinds eind vorig jaar op hetzelfde niveau. Beleidsmakers van de centrale bank hebben besloten om de rente niet te verhogen om de inflatie te beteugelen. Bron: ABM Financial News

