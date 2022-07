Alcoa boekt hogere winst en omzet Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Alcoa heeft het afgelopen kwartaal een hogere winst en omzet geboekt. Dit bleek woensdag nabeurs uit de resultaten van de Amerikaanse aluminiumproducent. CEO Roy Harvey sprak van een sterke eerste helft van 2022. "We hebben tot nu toe meer dan 380 miljoen dollar teruggegeven dit jaar aan onze investeerders, en vandaag hebben we een extra autorisatie van 500 miljoen dollar aan toekomstige aandeleninkopen", voegde hij toe. Alcoa boekte het afgelopen kwartaal een nettowinst van 549 miljoen dollar, in vergelijking met 309 miljoen dollar in dezelfde periode een jaar eerder. Op aangepaste basis bedroeg de nettowinst 496 miljoen dollar, tegen 281 miljoen dollar in het tweede kwartaal van 2021. De aangepaste winst per aandeel bedroeg 2,67 dollar, versus 1,49 dollar per aandeel vorig jaar. De omzet steeg van 2,8 miljard dollar in het tweede kwartaal van 2021 naar 3,6 miljard dollar het afgelopen kwartaal. Outlook Het concern handhaafde zijn ramingen voor aluminiumleveringen in 2022 op 2,5 tot 2,6 miljoen ton. Voor aluminiumoxideleveringen wordt gerekend op 13,6 en 13,8 miljoen metrische ton, terwijl het bedrijf de ramingen voor bauxietleveringen in 2022 verlaagde met 2 miljoen metrische ton tot 46,0 - 47,0 miljoen metrische ton. Het aandeel Alcoa noteerde woensdag in de elektronische handel nabeurs 4,2 procent hoger Bron: ABM Financial News

