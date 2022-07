UnitedHealth opnieuw positiever gestemd

(ABM FN-Dow Jones) UnitedHealth heeft in het tweede kwartaal van dit jaar de resultaten zien aantrekken, waardoor de outlook voor de voorziene winst per aandeel in 2022 opnieuw omhoog kon. Dit bleek vrijdag uit cijfers van de Amerikaanse zorggigant en verzekeraar.

Op een 13 procent hogere omzet van 80,3 miljard dollar, steeg de nettowinst per aandeel op jaarbasis van 4,46 naar 5,34 dollar. Op aangepaste basis steeg de winst naar 5,57 dollar per aandeel. De analistenconsensus samengesteld door FactSet rekende op een aangepaste winst van 5,21 dollar per aandeel.

Ook de omzet lag hoger dan verwacht. Analisten hadden gemiddeld gerekend op 79,7 miljard dollar.

De sterke resultaten waren breedgedragen, aldus het bedrijf. Desondanks was vooral de groei bij UnitedHealthcare en Optum sterk.

De winst uit operationele activiteiten kwam op 7,1 miljard dollar uit, goed voor een groei op jaarbasis van 19 procent. De marge steeg van 8,4 naar 8,9 procent.

De operationele kasstroom bedroeg 6,9 miljard euro.

Outlook

Op basis van deze resultaten besloot UnitedHealth om de outlook te verhogen.

De nettowinst zal dit jaar vermoedelijk tussen 20,45 en 20,95 dollar per aandeel uitkomen en de aangepaste winst tussen de 21,40 en 21,90 dollar per aandeel. Eerder rekende UnitedHealth op een aangepaste winst tussen 21,20 tot 21,70 dollar per aandeel. Dat was overigens al een verhoging van de oude raming van 21,10 tot 21,60 dollar per aandeel.

Het aandeel UnitedHealth lijkt circa een procent hoger te gaan openen.