Ericsson mist winstverwachtingen

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Ericsson heeft in het tweede kwartaal van dit jaar niet voldaan aan de analistenverwachtingen. Dit bleek donderdag uit een rapportage van de Zweedse fabrikant van telecommunicatieapparatuur. De nettowinst kwam uit op 4,5 miljard Zweedse kroon, omgerekend circa 424 miljoen euro, terwijl analisten vooraf rekening hielden met 5,27 miljard kroon. Een jaar eerder werd een winst geboekt van 3,7 miljard kroon. De omzet over de verslagperiode stelde niet teleur met een stijging van 14 procent naar 62,47 miljard kroon, waar analisten uitgingen van 61,36 miljard kroon. Ericsson zelf was verder optimistisch daar het een sterke dynamiek in het 5G-segment in Noord-Amerika en Europa ervaart. Tegelijkertijd sprak Ericsson ook van aanhoudende problemen in de aanvoerketens en de hoge inflatie, waardoor de kosten oplopen. De kosten probeert het bedrijf zoveel mogelijk op te vangen door onder meer aflopende contracten prijstechnisch aan te passen. Voor het einde van het jaar verwacht de onderneming een geleidelijke daling van de voorraden. Bron: ABM Financial News

