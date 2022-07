Wall Street opent lager na inflatiecijfer

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan woensdag een duidelijk lagere opening tegemoet, na een tegenvallend Amerikaans inflatiecijfer.



Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren een half uur voor opening tot 1,3 procent in het rood. Technologiebeurs Nasdaq koerst af op een 2 procent lagere opening.



De inflatie in de VS steeg in juni naar 9,1 procent, van 8,6 procent een maand eerder. Hier werd een kleinere toename tot 8,8 procent voorzien. De kerninflatie, zonder de volatiele prijzen voor energie en voeding, daalde van 6,0 naar 5,9 procent.



Dat was niet waar de markt op had gehoopt. In plaats van te hopen op een renteverhoging door de Fed met 50 basispunten, in plaats van 75 basispunten zoals de vorige keer, prijst de markt inmiddels een kans van 13 procent in dat de Fed in juli de rente met maar liefst 100 basispunten kan verhogen, meldde CME Group. Een week geleden hield niemand daar nog rekening mee.



De olieprijs daalde verder, na de sterke daling van dinsdag. Een augustus-future West Texas Intermediate daalde 1 procent tot 94,84 dollar, terwijl een september-future Brent 0,9 procent goedkoper werd op 98,66 dollar.



De sterke daling van de olieprijs dinsdag kan een signaal zijn dat de inflatiedruk aan het afnemen is.



De euro/dollar noteerde op 1,0005. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er 1,0036 op de borden.



Bedrijfsnieuws



Google gaat de rest van het jaar minder nieuwe mensen inhuren. In het tweede kwartaal nam het bedrijf nog 10.000 nieuwe medewerkers aan. Het aandeel zal vermoedelijk 2 procent lager openen.



Delta Air Lines stond 5 procent lager in de handel voorbeurs na tegenvallende cijfers. Het bedrijf zag de kosten oplopen en belooft betrouwbaarder te worden, nadat het "te hard pushte" om de grote toename van vliegverkeer aan te kunnen.



Fastenal kwam ook voorbeurs met cijfers en stond 5,5 procent lager. Donderdag komen ook de eerste grote Amerikaanse banken met cijfers en komt het kwartaalcijferseizoen echt op gang.



Slotstanden



Wall Street sloot dinsdag lager. De S&P500 index daalde 0,9 procent tot 3.818,80 punten, de Nasdaq verloor 1,0 procent tot 11.264,73 punten en de Dow Jones-index daalde 0,6 procent tot 30.981,33 punten.