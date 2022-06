MicroStrategy koopt nog meer bitcoin Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) MicroStrategy heeft tussen 3 mei en 28 juni ongeveer 480 bitcoins gekocht voor 10,0 miljoen dollar. Dit bleek uit een document dat het bedrijf indiende bij toezichthouder SEC. De gemiddelde prijs van deze aankopen ligt op 20.817 dollar per bitcoin. Per 28 juni 2022 bezit MicroStrategy, samen met zijn dochterondernemingen, in totaal 129.699 bitcoins, waarvoor het circa 3,98 miljard dollar betaalde, ofwel een gemiddelde aankoopprijs van 30.664 dollar per stuk. MicroStrategy heeft deze aankopen deels gefinancierd met leningen. Het softwarebedrijf zal als de prijs van bitcoin onder een bepaald punt daalt, extra zekerheden moeten afgegeven. Een bitcoin kost woensdagmiddag 20.064 dollar. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.