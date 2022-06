Noorwegen verhoogt rente met 50 basispunten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Noorse centrale bank heeft donderdag de rente verhoogd van 0,75 naar 1,25 procent. Dit maakte Norges Bank vanochtend bekend. En de centrale bank gaf direct ook aan te verwachten dat de rente in augustus naar 1,50 procent gaat. Voorzitter Ida Wolden Bache merkte op dat de inflatie ruim boven het beoogde niveau staat. En de verwachting is niet dat dit vlot zal veranderen, voegde zij toe. Daarom is een hogere rente volgens de Norges Bank nodig. En die verhogingen zullen sneller komen dan eerder gedacht. Wolden Bache nuanceerde de verhoging door te zeggen dat de rente nog altijd op een laag niveau staat, en dat het monetaire beleid nog altijd stimulerend is. Bron: ABM Financial News

