Beursblik: vertrouwen woningmarkt daalt

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het vertrouwen in de Nederlandse woningmarkt daalt. Dit blijkt uit de woensdag gepubliceerde Woonindex van ING. De graadmeter daalde stevig, van 107 naar 98. "Daarmee is het sentiment flink lager", aldus ING. De daling komt vooral door het stabiliseren van de huizenprijzen en de recente stijging van de hypotheekrentes. Het is de eerste meting sinds de oorlog in Oekraïne. De zorg over de eigen financiële situatie speelt bij een derde van de respondenten. Dit valt mee, meent ING. Stagnerende huizenprijzen zijn wel hoopgevend voor doorstromers die hopen hierdoor makkelijker het gewenste huis te kunnen kopen. Voor veel eigenaren van koopwoningen, 40 procent van de respondenten, zijn de hogere energieprijzen aanleiding om te verduurzamen: twee van de drie respondenten wil dat doen, met name jongeren tot 34 jaar. Meer dan de helft noemt zonnepanelen als investering, naast zonneboilers, warmtepompen en isolatieglas. Wel gaat men nog op vakantie: 84 procent van de respondenten heeft vakantieplannen. Bron: ABM Financial News

