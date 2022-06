Fed-bestuurder Bullard rekent op verdere groei Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse economie lijkt op koers te liggen om dit jaar verder te groeien. Dit zei de voorzitter van de St. Louis Fed James Bullard maandag in een presentatie die gehouden wordt in Spanje. "De Amerikaanse arbeidsmarkt blijft robuust en de economie zal naar verwachting in 2022 blijven groeien", aldus Bullard, die stemrecht heeft in het beleidscomité van de Federal Reserve. Hij waarschuwde wel dat de risico's aanzienlijk blijven als gevolg van de onzekerheid rond de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en de mogelijkheid van een scherpe vertraging in China. Bullard is verder van mening dat de Fed moet voldoen aan de marktverwachting als het gaat om verdere renteverhogingen. De Amerikaanse centrale bank verhoogde de federal funds rate vorige week met 75 basispunten en voorzitter Jerome Powell hintte erop dat dit in juli ook gebeurt. De markt schat de kans hierop momenteel op nagenoeg 100 procent. In zijn presentatie kwam Bullard niet met een richtlijn voor een renteverhoging in juli, maar hij staat bekend als havik die voorstander is van agressief ingrijpen om de inflatie te laten afkoelen. "De huidige macro-economische situatie in de VS zet de geloofwaardigheid van de Fed onder druk met betrekking tot haar inflatiedoelstelling", aldus Bullard, die verder opmerkte dat de Fed de rente tijdens de laatste drie vergaderingen heeft verhoogd en "klaar staat om tijdens de komende vergaderingen verdere verhogingen door te voeren." Bron: ABM Financial News

