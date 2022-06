AEX verliest flink terrein in week vol rentevrees

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is afgelopen week flink gedaald. Bij een slot op 635,75 punten op vrijdag, verloor de AEX op weekbasis bijna 7 procent. Een week eerder eindigde de index op 681,97 punten.

"Terwijl buiten de temperatuur stijgt naar tropische waarden, is de stemming op de beurzen gedaald tot ver onder het vriespunt. Wat is er aan de hand? In het kort gezegd: door de hoog oplopende inflatie draaien de centrale banken ‘de geldkraan dicht’, wat leidt tot afnemende economische groei en angst voor een recessie", zei investment manager Simon Wiersma van ING.

Deze week waren onder meer de Federal Reserve en Bank of England aan zet om actie te ondernemen. De Zwitserse centrale bank verraste met een renteverhoging, terwijl de Bank of Japan tegen de mondiale trend inging en de rentes ultralaag houdt.

"In een paar dagen tijd zijn de markten veranderd van optimisme dat de inflatie op het punt staat te stabiliseren, tot toenemende vrees dat we niet alleen hogere prijzen gaan zien, maar dat de prijzen misschien veel langer hoog blijven dan aanvankelijk werd gedacht", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

Volgens marktanalist Jeffrey Halley van Oanda was de Zwitserse renteverhoging waarschijnlijk de spreekwoordelijke druppel voor beleggers, "want als de Zwitsers zich zorgen maken over de inflatie, dan moeten we ons allemaal zorgen maken over de inflatie."

Spoedvergadering ECB vanwege spreads

Begin deze week liepen de Europese obligatierentes en daarmee ook de spreads verder op nu een renteverhoging door de Europese Centrale Bank in zicht komt. Dit soort fragmentatie wil de ECB juist voorkomen en dus kwam het woensdag in een spoedvergadering bijeen, maar dat resulteerde niet in omvangrijke acties.

"Er stond weinig in het persbericht van de ECB. Ze zouden de aflopende obligaties in het PEPP-programma flexibel herinvesteren, maar dat wisten we eigenlijk al. Voor een ander instrument is er nog niets concreets gezegd. Maar misschien is hiermee al het belangrijkste gebeurd. Gewoon aankondigen dat er iets kan volgen als het nodig is, kan ook al een grote impact hebben", aldus hoofdeconoom Luc Aben van Van Lanschot.

Een grotere spread kan volgens Van Lanschot Kempen wel eens een probleem worden. "De Italiaanse rente moet in toom worden gehouden, anders drukken de rentelasten te zwaar op de economie van het met schuld overladen land."



De Italiaanse tienjaarsrente staat vrijdag op 3,63 procent, nadat de yield eerder deze week tot ruim 4 procent steeg. De Duitse variant koelde vrijdag iets af, tot 1,69 procent.

Historische renteverhoging Fed

Lang werd verwacht dat de Fed de rente in juni en juli met 50 basispunten zou verhogen en na de zomer mogelijk zelfs een pauze zou nemen. Maar de torenhoge inflatie in de Verenigde Staten en elders laat dit niet toe en dus besloot de Amerikaanse centrale bank de rente deze week met 75 basispunten te verhogen, de grootste stap sinds 1994.

Voorzitter Jerome Powell opende ook de deur naar een vergelijkbare verhoging in juli, maar gaf tevens aan dat een renteverhoging van 75 basispunten niet de norm zal worden.

"Wij achten de kans op een Fed-renteverhoging met nog eens 0,75 procentpunt in juli wel groot", aldus ING. De FedWatch Tool van CME geeft aan dat de kans op een dergelijk verhoging circa 84 procent is.

De Fed-bestuurders rekenen zelf op een rentestand van 3,4 procent eind dit jaar. Dit is nog altijd lager dan de 3,75 procent die de markt heeft ingeprijsd, aldus ING.

De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde vrijdag op 3,23 procent. De obligatierente op tweejarige Treasury-leningen stond op 3,13 procent.

De korte rente was begin deze week even hoger dan de lange, wat een inverse rentecurve impliceert. In het verleden ging een langere periode van een inverse rentecurve vaak vooraf aan een recessie.

Bank of England verhoogt rente opnieuw

De Bank of England heeft de rente deze week voor de vijfde keer op rij verhoogd, maar de 25 basispunten waarmee de rente steeg, is minder dan de halve procent die sommigen hadden verwacht.

Grotere stappen kunnen echter nodig zijn om de inflatie te beteugelen, stelde de centrale bank. "Het bestuur zal bijzonder alert zijn op indicaties van meer aanhoudende inflatiedruk, en zal zo nodig krachtig optreden", aldus een verklaring van de centrale bank.

"Een verrassing", aldus Naeem Aslam, analist bij AvaTrade. Marktvolgers hadden een verhoging van 50 basispunten verwacht, aldus de analist.

De positie van de Bank of England is lastiger dan die van de Fed, meent econoom Bernard Keppenne van CBC Bank. "De economische indicatoren in het Verenigd Koninkrijk wijzen steeds meer op een mogelijke harde landing voor de [Britse] economie," ging Keppenne verder.

Volgens Aslam zijn beleggers van mening dat de Bank of England orde op zaken moet stellen en agressiever moet optreden, "zelfs als dat pijnlijk moet zijn".

De euro/dollar noteerde vrijdag op 1,0483 en daarmee op weekbasis bijna een half procent lager.

WTI-olie kostte vrijdag minder dan 110 dollar per vat en werd daarmee op weekbasis zo'n 9 procent goedkoper. OPEC handhaafde de verwachte groei van de vraag naar olie voor dit jaar. Het Internationaal Energieagentschap verwacht dat de vraag naar olie volgend jaar toeneemt.

Stijgers en dalers

Er waren deze week nauwelijks stijgers in de AEX. KPN was de uitzondering en won bijna een procent op weekbasis.

ING hield deze week een beleggersdag. De reactie van analisten op de nieuwe doelstellingen die ING presenteerde, waren verdeeld, maar per saldo waren er geen heel grote verrassingen. Het aandeel kreeg een aantal koersdoelverhogingen maar verloor op weekbasis wel bijna een procent terrein.

Na een winstwaarschuwing leverde AkzoNobel op weekbasis bijna 11 procent in. Analisten spraken dan ook van een stevige waarschuwing en er volgden een aantal koersdoelverlagingen. De meeste analisten zullen hun ramingen voor het tweede kwartaal flink moeten verlagen.

Tech- en groeiaandelen stonden deze week onder druk. Just Eat Takeaway verloor liefst 20 procent, ASMI 14 procent, ASML ruim 9 procent en Besi 16 procent.

BE Semiconductor Industries heeft deze week tijdens een beleggersdag de margedoelstellingen voor 2025 iets aangescherpt. Het bedrijf uit Duiven rekent nog altijd op een omzet van meer dan 1 miljard euro in 2025, maar lijkt daar gezien de presentatie iets meer vertrouwen in te hebben gekregen. Daarnaast rekent Besi nu op een brutomarge tussen 58 en 62 procent in plaats van 57 tot 62 procent. De nettomarge zal vermoedelijk 35 tot 40 procent bedragen in plaats van de eerder gemelde 30 tot 35 procent.

Prosus daalde op weekbasis zo'n 1,5 procent. De techinvesteerder verwacht in het afgelopen boekjaar een stevige winst per aandeel te boeken, dankzij de verkoop van een miljardenbelang in Tencent, maar zonder die desinvestering zal het operationele resultaat met een dubbelcijferig percentage dalen. Degroof Petercam vindt de boekwinst grotendeels irrelevant en wil vooral meer horen over de winstgevendheid van de niet-beursgenoteerde deelnemingen van de internetinvesteerder.

In de AMX ging ABN AMRO aan kop. Het aandeel steeg deze week bijna 4 procent en was daarmee een van de weinige winnaars. BNP Paribas heeft interesse getoond in een mogelijke overname van ABN AMRO, die sinds de financiële crisis in handen is van de Nederlandse overheid. Dit meldde persbureau Bloomberg op basis van bronnen bekend met de situatie.

Het ministerie van financiën zei in een eerste reactie tegen ABM Financial News geen openbare mededelingen te doen over de specifieke overwegingen omtrent de verkoop van het belang in ABN AMRO. Een woordvoerder van de bank wilde geen reactie geven op het bericht.

Air France-KLM heeft deze week met succes bijna 2,3 miljard euro opgehaald met een claimemissie. De maatschappij zal het geld vooral gebruik voor het aflossen van staatssteun die het ontving tijdens de coronacrisis. Er werden 1,928 miljard nieuwe aandelen uitgegeven tegen 1,17 euro per stuk. Het aandeel daalde 21 procent op weekbasis en sloot vrijdag op 1,27 euro.

In de AScX verloor Fastned bijna 11 procent na een beleggersdag. Fastned verwacht dat de onderliggende EBITDA in 2023 positief is, met in 2025 een bijbehorende marge van ruim 40 procent. Ook wil het eind 2024 op minimaal 400 snellaadstations zitten. Voor de plannen tot eind 2024 is naar verwachting 50 tot 75 miljoen euro extra financiering nodig. Het bedrijf haalde afgelopen week bijna 23 miljoen euro op met de uitgifte van nieuwe obligaties. Daarnaast hebben investeerders voor ruim 7 miljoen euro aan investeringen uit eerdere uitgiften verlengd, waarmee het totaal geplaatste bedrag in deze uitgifte uitkomt op bijna 30 miljoen euro.

Vivoryon daalde ruim 21 procent op weekbasis na publicatie van de jaarcijfers. Koploper was Ebusco, dat 3 procent steeg.

TomTom verloor 11,5 procent op weekbasis nadat bekend werd dat Teslin zijn belang in de navigatiemaker heeft vergroot tot boven de meldingsgrens van 5 procent. "Wij zien veel potentie voor TomTom om de aankomende jaren hard te groeien en daarmee de operationele winst te verbeteren", verklaarde Teslin.