Veon verkoopt Georgische tak

Beeld: VEON

(ABM FN-Dow Jones) Veon verkoopt zijn activiteiten in Georgië aan zijn voormalige partner in dat land. Dat maakte het telecombedrijf met een beursnotering in Amsterdam donderdag bekend. Het onderdeel, Beeline Georgia, wordt van de hand gedaan voor 45 miljoen dollar. Dat komt overeen met 3,5 keer de EBITDA in 2021. Veon, voorheen bekend als Vimpelcom, wil hiermee zijn structuur vereenvoudigen. "Deze stap is een volgende stap naar stroomlijning van de activiteiten van onze groep", zei CEO Kaan Terzioglu in een toelichting. Bron: ABM Financial News

